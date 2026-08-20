快訊

日媒爆料中國卡台灣關鍵材料！交貨拖延衝擊半導體、航太供應鏈

詹姆士公司驗資不實當庭認罪 法院同意簡易判決...檢方求刑刑度曝光

沒人要玩了？台股出現7月底以來新低量 三大法人賣超35億元

聽新聞
0:00 / 0:00

載重大車日增常違規肇事 台南歸仁今年至今取締專案53次各式違規1048件

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
載重大車日增常違規，台南歸仁警方今年至今取締專案53次各式違規1048件。圖／警方提供
載重大車日增常違規，台南歸仁警方今年至今取締專案53次各式違規1048件。圖／警方提供

台南市歸仁、仁德、關廟等南關線地區因近來許多建案、重大建設，砂石車、預拌混泥土車等各種大型車輛不斷出入來往各建案廠區，民眾反映大車違規肇事不斷。警方加強取締並以交通大隊提供的「活動式地磅」攔檢，統計今年至今取締各式大型車違規1048件，其中超載63件、設備異常43件。

歸仁警分局表示，今年已辦134場大型車交安宣導，高風險大車業者宣導7場。運用巡邏、交通稽查等勤務加強取締各式違規，每月以交通警察大隊提供的活動式地磅在大型車經常使用路段台39線、市道182線、台1線或是台86線快速公路等地路檢。

警方說，活動式地磅採用路檢加機動攔查，將行經路檢點及周邊道路疑似超載或違規大型車逐一過磅確認，除取締超載也從駕駛有無疑似毒駕酒駕樣態，到視野輔助系統、方向燈及警示聲響是否正常運作一一檢視。

歸仁分局說，大型車發生交通事故，當事人死傷機率高於其他車種，更應該要謹慎、安全駕駛。警方會不斷宣導及執法，期盼能有安全交通環境，也希望大型車駕駛可以平安出門平安回家。

載重大車日增常違規，台南歸仁警方今年至今取締專案53次各式違規1048件。圖／警方提供
載重大車日增常違規，台南歸仁警方今年至今取締專案53次各式違規1048件。圖／警方提供

載重大車日增常違規，台南歸仁警方今年至今取締專案53次各式違規1048件。圖／警方提供
載重大車日增常違規，台南歸仁警方今年至今取締專案53次各式違規1048件。圖／警方提供

載重大車日增常違規，台南歸仁警方今年至今取締專案53次各式違規1048件。圖／警方提供
載重大車日增常違規，台南歸仁警方今年至今取締專案53次各式違規1048件。圖／警方提供

台南

延伸閱讀

酒駕被吊照改騎「微電車」上路 南市議員批成大漏洞促修法

影／小黃自撞、汽車鬧區違規迴轉 北市中山警一夜查獲2疑涉毒案

壓觸槽化線罰不罰爭議 台南市訂標準「二罰、一不罰」

男涉毒駕闖紅燈致4車受損釀3傷 高雄警逮人送辦

相關新聞

5千萬加強安平運河防潮 黃偉哲：終結天文大潮「晴天淹水」

台南市安平運河沿線過去每逢年度天文大潮，常因海水倒灌引發「晴天淹水」現象，造成當地交通與居民生活的不便。為徹底解決此一沉痾，市府辦理「安平區安平運河防潮設施改善計畫」工程，雖然該工程進度約80%，尚未全部完工，但今年7月南台灣年度大潮期間，發揮顯著功效，安平路完全零積水，車輛通行無阻，成功通過實戰考驗。

載重大車日增常違規肇事 台南歸仁今年至今取締專案53次各式違規1048件

台南市歸仁、仁德、關廟等南關線地區因近來許多建案、重大建設，砂石車、預拌混泥土車等各種大型車輛不斷出入來往各建案廠區，民眾反映大車違規肇事不斷。警方加強取締並以交通大隊提供的「活動式地磅」攔檢，統計今年至今取締各式大型車違規1048件，其中超載63件、設備異常43件。

等了30年！台南永康竹林街「盲段」將打通 分流永康交流道車潮

永康交流道周邊交通長期壅塞成為通勤族夢魘，南市府發布實施變更永康交流道附近特定區計畫，辦理竹林街道路延伸案工程，議員表示，地方爭取改善交通瓶頸逾30年，卡在非都市計畫道路及地主不同意，近年車流量驟增，經地方努力取得地主同意，未來從竹林街打通到中正三街，就能直接通往永康工業區及直通中正路到區公所等永康市中心，不必繞行巷弄。

社區長輩把健康促進課程搬上舞台 走進日照分享自己故事

全成基金會昨天帶領春社春安社區照顧關懷據點長輩走進龍井多元社區長照機構，將平時參與延緩失能課程時，共同討論、發想及編擬完成的「山中傳奇」戲劇搬上舞台，展開「沉浸式同樂」，透過戲劇演出，拉近不同服務場域長輩之間的距離。

酒駕被吊照改騎「微電車」上路 南市議員批成大漏洞促修法

酒駕、毒駕累犯遭吊銷駕照，竟可改騎微型電動二輪車（微電車）上路？台南市議員蔡宗豪昨天在市議會質詢指出，現行法規對微電車缺乏相應的酒毒駕處罰及駕照管制機制，恐讓遭吊照的危險駕駛者找到「替代交通工具」，形成公共安全漏洞，要求市府立即盤點並向中央反映修法。

台南5名區政、戶政主管異動　佳里、官田區長今交接

台南市佳里區、官田區長異動，原佳里區長林耿漢調任安平戶政事務所主任，遺缺由官田區長洪聰發接任，官田區長由安平戶政事務所主任黃崇賢調任；另有3名戶政事務所主任異動，今天接交。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。