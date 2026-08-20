載重大車日增常違規肇事 台南歸仁今年至今取締專案53次各式違規1048件

台南市歸仁、仁德、關廟等南關線地區因近來許多建案、重大建設，砂石車、預拌混泥土車等各種大型車輛不斷出入來往各建案廠區，民眾反映大車違規肇事不斷。警方加強取締並以交通大隊提供的「活動式地磅」攔檢，統計今年至今取締各式大型車違規1048件，其中超載63件、設備異常43件。

歸仁警分局表示，今年已辦134場大型車交安宣導，高風險大車業者宣導7場。運用巡邏、交通稽查等勤務加強取締各式違規，每月以交通警察大隊提供的活動式地磅在大型車經常使用路段台39線、市道182線、台1線或是台86線快速公路等地路檢。

警方說，活動式地磅採用路檢加機動攔查，將行經路檢點及周邊道路疑似超載或違規大型車逐一過磅確認，除取締超載也從駕駛有無疑似毒駕酒駕樣態，到視野輔助系統、方向燈及警示聲響是否正常運作一一檢視。

歸仁分局說，大型車發生交通事故，當事人死傷機率高於其他車種，更應該要謹慎、安全駕駛。警方會不斷宣導及執法，期盼能有安全交通環境，也希望大型車駕駛可以平安出門平安回家。

載重大車日增常違規，台南歸仁警方今年至今取締專案53次各式違規1048件。圖／警方提供

載重大車日增常違規，台南歸仁警方今年至今取締專案53次各式違規1048件。圖／警方提供