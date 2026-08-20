等了30年！台南永康竹林街「盲段」將打通 分流永康交流道車潮

永康交流道周邊交通長期壅塞成為通勤族夢魘，南市府發布實施變更永康交流道附近特定區計畫，辦理竹林街道路延伸案工程，議員表示，地方爭取改善交通瓶頸逾30年，卡在非都市計畫道路及地主不同意，近年車流量驟增，經地方努力取得地主同意，未來從竹林街打通到中正三街，就能直接通往永康工業區及直通中正路到區公所等永康市中心，不必繞行巷弄。

都發局表示，永康交流道為永康區重要交通樞紐，過往由永康交流道及台1省道（中正北路）向南進入社區之交通車流，受限於竹林街與中正三街間無法實質貫通，導致大量車輛，必須繞行狹窄的內部社區巷弄，不僅形成交通瓶頸，也對地方居民的生活安寧與通行安全造成衝擊。

配合工務局道路改善規畫，都市計畫將竹林街南段延伸至中正三街的瓶頸路段變更為8公尺道路用地，在歷經公開展覽、台南市與內政部都市計畫委員會審議通過後，順利完成公告發布實施。

都發局說明，都市計畫發布實施後，後續將由工務局納入2027年度預算編列辦理道路開闢作業。未來這條串聯竹林街與中正三街的快捷通道完工後，將可協助分流台1省道（中正北路）之南向車潮，引導穿越性外來車流改走計畫道路，讓原本必須繞行社區狹小巷弄（如竹林街24巷）的車流得以截彎取直，降低對於社區內部生活安寧的干擾，健全整體區域的交通與防災機能。

市議員朱正軒表示，竹林街打通到中正三街是塩行鄉親等了超過30年的願望，因這段並非計劃道路，30年來各種無法打通的都市傳說，主因就是地主不同意。他上任後持續與地主溝通，由工務局主政，都發局及永康公所齊心推動，和塩行里長劉天福持續努力，終於獲得突破性進展，

朱正軒說，過去因道路未能貫通，進出中正路只能繞行竹林街24、28巷等狹窄社區道路。這次能夠順利通過都市計畫審查，關鍵在於地主同意，以及市府都發局重新啟動變更程序。未來道路開闢完成後，將有效分流中正北路車潮，讓永康北線進出更加順暢。

朱正軒強調，都市計畫通過只是第一步，接下來工務局辦理道路開闢，他會持續追蹤工程進度，讓這條鄉親期待超過30年的道路真正落地。

台南市永康區竹林街與中正三街間的盲段終於要打通了，未來永康交流道車流從台一省道進入永康市區，不必再繞行蜿蜒巷弄，讓交通更順暢。圖／市議員朱正軒提供