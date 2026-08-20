社區長輩把健康促進課程搬上舞台 走進日照分享自己故事

全成基金會昨天帶領春社春安社區照顧關懷據點長輩走進龍井多元社區長照機構，將平時參與延緩失能課程時，共同討論、發想及編擬完成的「山中傳奇」戲劇搬上舞台，展開「沉浸式同樂」，透過戲劇演出，拉近不同服務場域長輩之間的距離。

劇情地點發生在大肚山麓，劇情雖誇張，卻也勾起不少長輩過往的生活經驗。演出過程中，不只有台上的長輩投入角色，台下的社區日照長輩也隨著劇情一起笑、一起回應，甚至主動與演員互動。

全成基金會辦理延緩失能課程「戲劇治療五階段整合模型運用」，社區長輩不只是跟著老師做動作、完成一堂課，也能從課程中發展自己的想法，甚至站上舞台，成為說故事的人。

全成基金會指出，社區照顧關懷據點與社區日照服務對象的能力及需求不同，但長輩其實都生活在社區之中，相較之下，據點長輩具有較高的自主性及活動能力，因此除了接受課程與服務外，也可以進一步將自己累積的能力與成果帶進其他服務場域，與更多長輩分享，打破過去長輩多被視為「接受服務者」的角色。

全成基金會表示，當長輩能夠從接受服務，逐漸轉變為有能力分享、陪伴甚至服務他人的角色，不僅展現延緩失能課程的學習成果，更讓長輩看見自己仍然具有創作、合作及付出的能力。

高齡服務不只是提供照顧，更重要的是創造讓長輩持續參與及發揮能力的機會。透過據點與社區長照機構之間的交流，不同身體功能及生活經驗的長輩可以彼此認識、互動與陪伴，也讓「社區共生」不只是概念，而是透過戲劇、笑聲、互動中逐漸產生。