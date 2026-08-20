酒駕被吊照改騎「微電車」上路 南市議員批成大漏洞促修法

酒駕、毒駕累犯遭吊銷駕照，竟可改騎微型電動二輪車（微電車）上路？台南市議員蔡宗豪昨天在市議會質詢指出，現行法規對微電車缺乏相應的酒毒駕處罰及駕照管制機制，恐讓遭吊照的危險駕駛者找到「替代交通工具」，形成公共安全漏洞，要求市府立即盤點並向中央反映修法。

蔡宗豪展示網路流傳「酒駕被吊扣駕照？你有更好的代步工具（微電車）」等圖文，質疑微電車恐成為酒毒駕者規避禁令的「避風港」。他表示，若違規者遭扣車後再購買一輛即可繼續使用，恐使市府公布的「酒毒駕拒測累犯公告專區」失去實際嚇阻效果。

蔡宗豪指出，政府吊銷酒駕、毒駕者駕照，本意是剝奪其駕駛權利，避免危險駕駛者再次上路，但現行規定下，駕照遭吊銷者仍可騎乘微電車；若酒後或毒後騎微電車遭查獲，最輕處罰僅1200元，拒絕接受酒精濃度測試則罰4800元，最重可能扣車，對累犯而言難以形成有效嚇阻。

台南市警察局答詢表示，今年1月至7月攔查取締微電車各類違規共2983件。蔡宗豪質疑，警方目前無法立即釐清其中涉及酒駕、毒駕的件數，顯示現行執法及數據統計仍有盲區，因此要求警察局在一周內，將今年1月至7月微電車涉及酒駕、毒駕的案件數據單獨彙整，作為後續修法依據。

蔡宗豪表示，微電車雖非傳統機車，但同樣具有動力，一旦酒駕、毒駕發生事故，對行人及其他用路人的威脅不容小覷。他要求交通局、警察局立即盤點微電車違規及執法現況，並主動向中央交通部反映，推動修法，補上酒毒駕累犯騎乘微電車的管制漏洞。

交通局長王銘德答詢表示，將會同警察局盤點微電車實務違規及使用狀況，如確認現行法規不足，將積極向中央建議修法；警察局也承諾，一周內提供今年1月至7月微電車酒駕及毒駕相關數據。

蔡宗豪強調，提出修法要求並非反對微電車產業，而是要避免微電車成為危險駕駛者規避禁令的工具，政府應盡速補強相關管制，降低酒毒駕對用路人的威脅。

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