台南5名區政、戶政主管異動　佳里、官田區長今交接

台南市佳里區、官田區長異動，原佳里區長林耿漢調任安平戶政事務所主任，遺缺由官田區長洪聰發接任，官田區長由安平戶政事務所主任黃崇賢調任；另有3名戶政事務所主任異動，今天接交。

民政局表示，此次人事異動是因應中西及歸仁2戶政事務所位主任榮退，配合進行人事調整。中西區公所主任秘書藍天寳調任中西戶政事務所主任，佳里區公所區長林耿漢調任安平戶政事務所主任，遺缺由官田區公所區長洪聰發調任，官田區公所區長由安平戶政事務所主任黃崇賢調任；另民政局戶政科科長長林月琴調任歸仁戶政事務所主任，相關人員將依新職務投入工作，持續推動地方及戶政業務。

佳里區公所及官田區公所區長交接典禮，由民政局局長李芳林擔任監交人；安平戶政事務所及中西戶政事務所主任交接典禮，由民政局副局長吳明熙擔任監交人；歸仁戶政事務所主任交接典禮，則由民政局主任秘書蕭琇華擔任監交人。

市長黃偉哲表示，本次人事調整係考量業務推動、人才培育及基層歷練等因素，透過不同職務間的專業經驗交流，能有效強化行政團隊的整體效能，勉勵所有調任人員秉持專業與服務熱忱，迅速掌握新職務業務並延續既有工作成果，持續提升行政效率及服務品質，提供市民更加便捷、優質的公共服務。

李芳林強調，區政與戶政皆是面對市民的第一線核心窗口，新任主管皆具備豐富的公務行政資歷。未來將秉持「適才適所」原則，帶領同仁齊心協力，推動各項攸關市民福祉的地方及戶政業務。