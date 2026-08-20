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緩解營建剩餘土石方異地暫置 台南延長期限依樓層數最長可到4年
為緩解台南市營建剩餘土石方去化壓力，台南市工務局調整建築工程土石方異地暫置清運期限，即日起依建築物樓層數提供不同清運期限，降低土石方去化對工程進度的影響。
工務局表示，先前已於今年2月推行建築工程土石方異地暫置措施，考量不同規模建築工程施工期程及土石方去化時程有所差異，這次進一步優化清運期限。其中，5層樓以下建築物，應於營建剩餘土石方處理計畫備查日起2年內清除；6至10樓建築物為3年；11樓以上建築物則延長至4年。
此外，為增加工程實務彈性，若在上述清運期限屆滿前申報使用執照，將以申報使用執照之日作為清運期限屆滿日，也就是原訂清運期限與使用執照申報日「先到期者為準」。
工務局指出，本次期限展延規定實施前已核准的異地暫置案件，也可適用展延規定。
工務局表示，這次調整是考量建築工程實際施工進度及土石方去化需求，提供業者更充裕的清運時間，讓營建業者能妥善安排土石方清運作業，同時兼顧土石方流向管理及工程施工需求。後續將持續檢視台南市土石方去化情形，適時調整管理措施，協助營建產業穩健發展。
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