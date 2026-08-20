農業部「農金獎」競賽結果出爐 台南六家農漁會獲獎

農業部公告「農業金融體系最高榮譽農金獎」評選結果，台南市今年有台南地區農會、麻豆區農會、東山區農會、官田區農會、南市區漁會、南縣區漁會等六家農漁會獲獎，訂28日頒獎。

市長黃偉哲表示，獲獎農漁會不論在農業金融業務營運、配合農業政策都有優異表現，獲獎實至名歸，市府會持續輔導協助精進農業金融等業務，與農漁民一起努力打拚。

農業局長馮祥勇表示，農業部為建構安全完備農業金融體系，健全農漁會信用部經營體質，設立農金獎公開表揚信用部營運績效、配合政府政策及推動農業保險方面有貢獻農漁會。今年有311家農漁會報名參賽，南市6間獲農金獎肯定，非常難得。

台南地區農會獲得「營運卓越獎」，麻豆農會獲農業保險貢獻獎，官田、東山農會獲專案農貸績效獎，南市區漁會金融服務獎。農業信用保證業務績效獎得主：東山區農會、麻豆區農會、官田區農會、南縣區漁會、南市區漁會。

農業局農會輔導科 表示，台南有信用部的農漁會共34家，存款總額2074億，放款總額1397億，展現地方農漁會積極深耕農業金融成果，市府也將持續與農漁會合作，協助農漁民穩健經營、提升產業韌性共同推動農業永續發展。

農業部「農金獎」競賽評選台南麻豆、官田、東山等農會縣市區漁會獲獎。圖／農業局提供

農業部「農金獎」競賽評選台南麻豆、官田、東山等農會縣市區漁會獲獎。圖／農業局提供

農業部「農金獎」競賽評選台南麻豆、官田、東山等農會縣市區漁會獲獎。圖／農業局提供

農業部「農金獎」競賽評選台南麻豆、官田、東山等農會縣市區漁會獲獎。圖／農業局提供