快訊

被控離家12年搶亡母遺產 徐懷鈺反擊：在關係中受盡委屈

印尼又爆規模5.7地震！深度僅10公里 5天前才釀73人死900多傷

2026平日國旅補助開跑！申請資格、使用方式、規則一次搞懂

聽新聞
0:00 / 0:00

農業部「農金獎」競賽結果出爐 台南六家農漁會獲獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
農業部「農金獎」競賽評選台南麻豆、官田、東山等農會縣市區漁會獲獎。圖／農業局提供
農業部「農金獎」競賽評選台南麻豆、官田、東山等農會縣市區漁會獲獎。圖／農業局提供

農業部公告「農業金融體系最高榮譽農金獎」評選結果，台南市今年有台南地區農會、麻豆區農會、東山區農會、官田區農會、南市區漁會、南縣區漁會等六家農漁會獲獎，訂28日頒獎。

市長黃偉哲表示，獲獎農漁會不論在農業金融業務營運、配合農業政策都有優異表現，獲獎實至名歸，市府會持續輔導協助精進農業金融等業務，與農漁民一起努力打拚。

農業局長馮祥勇表示，農業部為建構安全完備農業金融體系，健全農漁會信用部經營體質，設立農金獎公開表揚信用部營運績效、配合政府政策及推動農業保險方面有貢獻農漁會。今年有311家農漁會報名參賽，南市6間獲農金獎肯定，非常難得。

台南地區農會獲得「營運卓越獎」，麻豆農會獲農業保險貢獻獎，官田、東山農會獲專案農貸績效獎，南市區漁會金融服務獎。農業信用保證業務績效獎得主：東山區農會、麻豆區農會、官田區農會、南縣區漁會、南市區漁會。

農業局農會輔導科 表示，台南有信用部的農漁會共34家，存款總額2074億，放款總額1397億，展現地方農漁會積極深耕農業金融成果，市府也將持續與農漁會合作，協助農漁民穩健經營、提升產業韌性共同推動農業永續發展。

農業部「農金獎」競賽評選台南麻豆、官田、東山等農會縣市區漁會獲獎。圖／農業局提供
農業部「農金獎」競賽評選台南麻豆、官田、東山等農會縣市區漁會獲獎。圖／農業局提供

農業部「農金獎」競賽評選台南麻豆、官田、東山等農會縣市區漁會獲獎。圖／農業局提供
農業部「農金獎」競賽評選台南麻豆、官田、東山等農會縣市區漁會獲獎。圖／農業局提供

農業部「農金獎」競賽評選台南麻豆、官田、東山等農會縣市區漁會獲獎。圖／農業局提供
農業部「農金獎」競賽評選台南麻豆、官田、東山等農會縣市區漁會獲獎。圖／農業局提供

農業部「農金獎」競賽評選台南麻豆、官田、東山等農會縣市區漁會獲獎。圖／農業局提供
農業部「農金獎」競賽評選台南麻豆、官田、東山等農會縣市區漁會獲獎。圖／農業局提供

農業部「農金獎」競賽評選台南麻豆、官田、東山等農會縣市區漁會獲獎。圖／農業局提供
農業部「農金獎」競賽評選台南麻豆、官田、東山等農會縣市區漁會獲獎。圖／農業局提供

台南 農業部 農業

延伸閱讀

吹海風染胭脂…頭城獨特農產「鹽霧芭樂」結合業者啟動食光之旅

因應農機、大車穿梭校園周邊 台南賀建國小交通安全摘全國金安獎

南投信義鄉農會2批苦茶油「苯駢芘」超標 中市衛生局協查源頭油行

台灣蟬聯亞洲最佳展覽目的地 台北國際會議中心首獲國際永續獎項

相關新聞

5千萬加強安平運河防潮 黃偉哲：終結天文大潮「晴天淹水」

台南市安平運河沿線過去每逢年度天文大潮，常因海水倒灌引發「晴天淹水」現象，造成當地交通與居民生活的不便。為徹底解決此一沉痾，市府辦理「安平區安平運河防潮設施改善計畫」工程，雖然該工程進度約80%，尚未全部完工，但今年7月南台灣年度大潮期間，發揮顯著功效，安平路完全零積水，車輛通行無阻，成功通過實戰考驗。

社區長輩把健康促進課程搬上舞台 走進日照分享自己故事

全成基金會昨天帶領春社春安社區照顧關懷據點長輩走進龍井多元社區長照機構，將平時參與延緩失能課程時，共同討論、發想及編擬完成的「山中傳奇」戲劇搬上舞台，展開「沉浸式同樂」，透過戲劇演出，拉近不同服務場域長輩之間的距離。

酒駕被吊照改騎「微電車」上路 南市議員批成大漏洞促修法

酒駕、毒駕累犯遭吊銷駕照，竟可改騎微型電動二輪車（微電車）上路？台南市議員蔡宗豪昨天在市議會質詢指出，現行法規對微電車缺乏相應的酒毒駕處罰及駕照管制機制，恐讓遭吊照的危險駕駛者找到「替代交通工具」，形成公共安全漏洞，要求市府立即盤點並向中央反映修法。

台南5名區政、戶政主管異動　佳里、官田區長今交接

台南市佳里區、官田區長異動，原佳里區長林耿漢調任安平戶政事務所主任，遺缺由官田區長洪聰發接任，官田區長由安平戶政事務所主任黃崇賢調任；另有3名戶政事務所主任異動，今天接交。

緩解營建剩餘土石方異地暫置 台南延長期限依樓層數最長可到4年

為緩解台南市營建剩餘土石方去化壓力，台南市工務局調整建築工程土石方異地暫置清運期限，即日起依建築物樓層數提供不同清運期限，降低土石方去化對工程進度的影響。

農業部「農金獎」競賽結果出爐 台南六家農漁會獲獎

農業部公告「農業金融體系最高榮譽農金獎」評選結果，台南市今年有台南地區農會、麻豆區農會、東山區農會、官田區農會、南市區漁會、南縣區漁會等六家農漁會獲獎，訂28日頒獎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。