農業廢棄物「酪梨花」變身！嘉南大學與農場合作獨家技術研發高檔保養品

台南大內是台灣最大酪梨產區，嘉南藥理大學公告「活酪大內健康藥營-推動大內智慧農業與醫療」USR計畫團隊，與大仁有機自然生態農場簽署產業合作夥伴聯盟合作備忘錄，將共同推動農特產品開發、包裝設計及行銷推廣。

校方表示，計畫主持人王四切教授日前與農場負責人張明發代表簽約，期盼結合大學專業研發能量與在地農業資源，持續挖掘大內特色農產的多元應用價值，深化產學鏈結與在地關懷。

傳統酪梨產業多停在果實食用，嘉南大學團隊就與大內區農會合作，運用酪梨籽成功開發出洗髮精、沐浴乳及護手霜等日常用品，不僅有效運用農業廢棄物，產品上市後也深受民眾好評。

雙方合作聚焦較少受注意的「酪梨花」，由藥粧系林清宮教授帶領學生團隊，成功研發出獨家的酪梨花發酵技術，在酪梨產期大量採收鮮花後進行發酵處理，讓原本淪為農業剩餘物的酪梨花，轉身為具地方特色與商品開發潛力的日常用品。發酵過程加入的乳酸菌更能產生乳酸，搭配花朵本身的天然抗氧化成分「花青素」，能有效加速皮膚角質代謝並溫和保濕，洗後肌膚觸感細緻柔嫩。

校方說妹，大仁農場也提供嘉藥學生校外參訪與實習，並帶回農場種植的咖啡豆、咖啡花及咖啡外果皮茶茶運用在咖啡技術實務課程，真正實現從田間到課堂、從在地農產到優質商品的全方位產學合作。

王四切表示，學校長期推動大學社會責任計畫，陪伴在地農民升級產業，更堅持「做中學、學中做」教學理念，學生不只是參觀農場，更能實際參與「產地觀察—原料開發—技術研究—產品設計」的完整流程，USR計畫核心價值不只是「走進地方」，更重要的是將大學的專業知識真正留在地方、解決地方問題，透過大學端跨域的專業能量協助地方尋找更多元且永續的發展可能。

嘉南大學與大仁農場合作以獨家技術將酪梨與花變成高檔保養品。圖／校方提供

嘉南大學與大仁農場合作以獨家技術將酪梨與花變成高檔保養品。圖／校方提供