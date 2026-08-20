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解決台南永康交流道壅塞！竹林街瓶頸變更8米道路打通至中正三街

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市都發局公告發布實施「變更高速公路永康交流道附近特定區計畫（配合永康區竹林街8M計畫道路開闢工程）案」。圖／台南市都發局提供
台南市都發局公告發布實施「變更高速公路永康交流道附近特定區計畫（配合永康區竹林街8M計畫道路開闢工程）案」。圖／台南市都發局提供

為改善永康交流道周邊交通長期壅塞問題，同時提升周邊社區生活品質，台南市都市發展局公告發布實施「變更高速公路永康交流道附近特定區計畫（配合永康區竹林街8M計畫道路開闢工程）案」，後續將由工務局接續辦理永康區竹林街道路延伸案工程開發。

都發局表示，永康交流道為永康區重要交通樞紐，過往由永康交流道及台1省道（中正北路）向南進入社區之交通車流，受限於竹林街與中正三街間無法實質貫通，導致大量車輛，必須繞行狹窄的內部社區巷弄，不僅形成交通瓶頸，也對地方居民的生活安寧與通行安全造成衝擊。

配合工務局道路改善規畫，都市計畫將竹林街南段延伸至中正三街的瓶頸路段變更為8公尺道路用地，在歷經公開展覽、本市與內政部都市計畫委員會審議通過後，順利完成公告發布實施。

都發局說明，都市計畫發布實施後，後續將由工務局納入2027年度預算編列辦理道路開闢作業。未來這條串聯竹林街與中正三街的快捷通道完工後，將可協助分流台1省道（中正北路）之南向車潮，引導穿越性外來車流改走計畫道路，讓原本必須繞行社區狹小巷弄（如竹林街24巷）之車流得以截彎取直，降低對於社區內部生活安寧的干擾，健全整體區域的交通與防災機能。

市民朋友如欲了解本案詳細計畫書及圖內容，今日起可至市府都市發展局永華市政中心、新營辦公室公告欄，或前往永康區公所閱覽紙本公告；亦可至臺南市政府都市發展局官方網站的「都計發布實施」公告事項網頁，直接下載電子計畫書圖檔案線上閱覽。

都市計畫 高速公路 省道

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