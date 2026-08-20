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5千萬加強安平運河防潮 黃偉哲：終結天文大潮「晴天淹水」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
水利局長邱忠川簡報說明工程內容及施工進度。圖／台南市政府提供
水利局長邱忠川簡報說明工程內容及施工進度。圖／台南市政府提供

台南安平運河沿線過去每逢年度天文大潮，常因海水倒灌引發「晴天淹水」現象，造成當地交通與居民生活的不便。為徹底解決此一沉痾，市府辦理「安平區安平運河防潮設施改善計畫」工程，雖然該工程進度約80%，尚未全部完工，但今年7月南台灣年度大潮期間，發揮顯著功效，安平路完全零積水，車輛通行無阻，成功通過實戰考驗。

市長黃偉哲今視察工程進度，水利局說明，在阻絕外水防線建構上，工程於安平運河沿線的排水出口，共增設19處舌閥。透過單向閥門的水理機制，在天文大潮漲潮時，能自動且有效地阻擋海水回流市區道路。

此外，針對易積水的低窪熱點，全新建置了3座抽水井與9台15HP抽水機。這項自動化機械抽排系統，能在短時間內迅速抽排城市內水，不僅大幅減少過去依賴堆置砂包加裝移動式抽水機等臨時應變措施的人力負擔，更將防護轉化為具備自動化功能的永久設施。另外在星鑽特區人行道也加高25公分，防止海水倒灌，保護行人安全。

水利局長邱忠川指出，今年度7月及8月中，南台灣迎來了年度大潮，這項工程也迎來首次的「實戰考驗」，今年大潮水位比往年更高，歷經天候實際考驗，安平路完全沒有積水，車輛正常通行，在地民眾肯定政府積極因應極端氣候防止海水倒灌有成效。

除了安平路外，過往海水倒灌的重災區如大北門永隆溝171線、安南區城西街、安平區同平路等，因市府數年來積極投入建設，今年皆無因積水而封閉道路，沿海社區未受潮水侵襲，當地居民安全及財產的保障更為周全。

黃偉哲表示，市府向來秉持「市民小事即市府大事」的施政理念，積極運用智慧科技打造防洪韌性城市。本次改善工程總經費約5千萬元，針對安平路及運河星鑽區進行重點整治，全面採行「阻外水、排內水」的雙重治水策略。 他特別指出，除修建防潮工程外，平時大雨過後、颱風前後，市府皆派員巡查當地箱涵，以防泥沙滲入影響其排水功能。

黃偉哲強調，這項防洪韌性工程的完工，不僅徹底改變安平運河沿岸多年的「晴天淹水」現象，更切實守護沿線居民的通行與財產安全。市府未來將持續推動治水工程，提供住民安全、舒適且優質的運河生活圈，打造安全宜居的大台南。

台南市安平運河沿線過去每逢年度天文大潮，常因海水倒灌引發「晴天淹水」現象，為徹底解決此一沉痾，市府辦理「安平區安平運河防潮設施改善計畫」工程，市長黃偉哲今天前往視察了解進度。圖／台南市政府提供
台南市安平運河沿線過去每逢年度天文大潮，常因海水倒灌引發「晴天淹水」現象，為徹底解決此一沉痾，市府辦理「安平區安平運河防潮設施改善計畫」工程，市長黃偉哲今天前往視察了解進度。圖／台南市政府提供

雖然該工程進度約80%，尚未全部完工，但今年7月南台灣年度大潮期間，發揮顯著功效，安平路完全零積水，成功通過實戰考驗。圖／台南市政府提供
雖然該工程進度約80%，尚未全部完工，但今年7月南台灣年度大潮期間，發揮顯著功效，安平路完全零積水，成功通過實戰考驗。圖／台南市政府提供

安平運河沿線過去每逢年度天文大潮，常因海水倒灌引發「晴天淹水」現象，目前已大幅改善。圖／台南市政府提供
安平運河沿線過去每逢年度天文大潮，常因海水倒灌引發「晴天淹水」現象，目前已大幅改善。圖／台南市政府提供

黃偉哲 淹水 水利局 台南 安平運河

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