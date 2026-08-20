台南5路公車明天升級 同步搭配新闢25路直達奇美醫院

台南市政府今天宣布，市區公車路網重整計畫再新增2條路線，明天起原5路公車將升級轉型為「105路都會公車」，起訖點為和順轉運站至台南航空站。並新闢「25路生活公車」連結省躬國小與奇美醫院。

市府表示，都會公車105及生活公車25路採一段票18元收費，使用市民卡搭乘另可享有平日半價、假日免費專屬優惠。搭配TPASS月票或電子票證轉乘，還能進一步節省交通支出，享受既經濟又環保的公車服務。

交通局長王銘德說，為優化市區公車路網，繼陸續通車的101、102、103及107等4條都會公車後，明起再將 5 路公車轉型升級為「都會公車105路」。該路線由府城客運營運，以加密班次與擴大服務範圍為核心優化策略，每日服務班次由原本的 77 班次大幅增加至 100 班次。

王銘德說，105路都會公車不僅串聯和順轉運站、永康轉運站、台南火車站及台南航空站等重要交通轉乘節點，更行經奇美、成大、部立台南醫院及市立醫院，便利民眾就醫。

路線也涵蓋亞太棒球場、台灣歷史博物館、鹽行、六甲頂、赤崁樓、新光三越新天地、家齊南商、大林新城與二空新城等高運量站點，提升整體運輸效率。

同步上線的「生活公車25路」則由統聯客運營運，每日提供35班次服務，希望補足現有南區至永康區的跨區路網縫隙。起訖點為省躬國小至奇美醫院，沿途串接南區灣裡、舉喜重劃區、仁德大甲里、二行里、嘉南藥理大學、奇美博物館、家齊南商、臺南國家美術館、台南火車站及成大醫院等重要據點。

公共運輸處劉佳峰處表示，這路線提供市民免轉乘且直達奇美醫院的精準接駁，能滿足學生跨區通學或樂齡族群就醫需求，並與105路發揮路網相輔相相成的最大綜效。

市府表示，兩條路線同步上線營運，加密班次與補足跨區路網縫隙，能為市民打造更高品質、便利且經濟的公共運輸服務。