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國四重讀生翻轉命運 農村囝仔張威珍創業回饋家鄉逾5千萬元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣偏鄉鹿草鄉有名農村少年，國三升學失利，家境清寒在師長協助下留校跟讀1年，成為「國四重讀生」。這段人生低谷經歷成為他翻轉命運起點。如今61歲嘉威聯合會計師事務所創辦人張威珍，事業有成，回饋家鄉逾30年，投入教育公益文化，累計超過5千萬元。最近，他勵志人生故事寫成「數字背後的情義人生」書籍出版。圖／截自臉書社群鹿草ｘ作穡人
嘉縣偏鄉鹿草鄉有名農村少年，國三升學失利，家境清寒在師長協助下留校跟讀1年，成為「國四重讀生」。這段人生低谷經歷成為他翻轉命運起點。如今61歲嘉威聯合會計師事務所創辦人張威珍，事業有成，回饋家鄉逾30年，投入教育公益文化，累計超過5千萬元。最近，他勵志人生故事寫成「數字背後的情義人生」書籍出版。圖／截自臉書社群鹿草ｘ作穡人

嘉縣偏鄉鹿草鄉有名農村少年，國三升學失利，家境清寒在師長協助下留校跟讀1年，成為「國四重讀生」。這段人生低谷經歷成為他翻轉命運起點。如今61歲嘉威聯合會計師事務所創辦人張威珍，事業有成，回饋家鄉逾30年，投入教育公益文化，累計超過5千萬元。最近，他勵志人生故事寫成「數字背後的情義人生」書籍出版。

張威珍出生鹿草農村，小時候家境不寬裕，除了讀書，還得幫忙務農，沒能力補習。國三畢業升學不順利，父親不願兒子中斷求學，到校請託老師。校方讓他留校跟讀1年，免收500元學雜費，讓張威珍有機會再拚一次。

「國四」成為他人生重要轉折，考上國立嘉義高商，之後再考取聯合工專，畢業通過高考進入台銀任職。不過，他不甘於安穩工作環境，苦讀考取會計師，28歲時在新北市創業

1986年，張威珍在岳父家客廳創立嘉威會計師事務所，餐桌就是辦公桌，家用電話就是辦公電話，從零開始。「嘉威」兩字中的「嘉」，取自故鄉嘉義。嘉威從小事務所成長，2015年取得B型企業認證，將企業獲利與員工、客戶及社會責任放在同一張經營藍圖。張威珍把「情」與「義」融入企業文化，強調專業外，更重要是信任與長期陪伴。

對張威珍而言，事業有成不是終點，是回饋家鄉的開始。「沒有當年老師幫助，就沒有現在的我！」張威珍始終記得師長當年的善意，因此從捐助重寮國中開始，陸續支持鹿草學校及清寒學生，成立「張丁和文教基金會」，延續父親生前行善精神。

30多年來，他投入地方教育，累計回饋家鄉逾5千萬元。從獎助學金、偏鄉英語補救教學，到老人關懷、文化藝術及圖書資源，都能看到他的身影。他也配合縣府及鹿草鄉公所，過年期間關懷長者與清寒學童，早期購買蠶絲棉被送給長輩，希望讓老人家過冬更溫暖。

今年起，張丁和文教基金會擴大教育支持範圍，讓18鄉鎮市的學校都有機會受益。張威珍認為，偏鄉孩子接觸英語的資源相對不足，面對國際化環境，教育資源不能只集中在都市，因此將資源投入英語補救教學，希望讓孩子有更多選擇未來的能力。

前立委翁重鈞肯定張威珍，認為他成功背後，不只是專業與努力，更來自長年累積感恩與情義，在他眼中，張威珍始終保持農村人樸實與誠懇，以專業與不同的會計理念，影響許多人對企業經營及公共事務的看法。如今，這段從鹿草農村出發的人生，被作者陳榮裕整理成「數字背後的情義人生：嘉威聯合會計師事務所創辦人張威珍的故事」，由天下文化出版。

農村 創業 嘉義

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