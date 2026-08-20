86歲「粉圓阿嬤」胃出血病癒復出！各界愛心接力…嘉義街頭最美風景

嘉義市86歲阿嬤陳蔡愛靠粉圓攤車養家，喪夫、喪子、照顧身心障礙兒子艱苦人生，去年不慎遭滾燙粉圓燙傷，今年再因胃出血休養1個多月，日前復出賣冰，網友貼文消息傳開，各界愛心湧入，熟悉粉圓冰重新飄出香氣，讓城市人情味再次凝聚。

陳蔡愛是市府社會處列冊關懷貧困邊緣戶，丈夫早年過世，辛苦養育3名兒子，長子及小兒子領有身心障礙證明，長子早逝，去年次子也離世，與曾中風、仍在復健的小兒子相依為命。去年3月14日，陳蔡愛在家煮粉圓，不慎打翻整鍋滾燙粉圓，造成手、腰、臀部2度燒燙傷，鄰居通報送往嘉基急救，出院入住仁愛之家照護。當時各界伸援手善款15萬元，讓阿嬤感動。

傷勢復原，阿嬤原被建議安置養護機構，但她不願放棄擺攤。她說，只要身體還能動，就要靠雙手生活，只求家人有飯吃。近期她因胃出血住院休息1個多月，粉圓攤掛公休牌，熟客看不到阿嬤，紛紛透過社群關心。有人發文詢問阿嬤是不是生病，也有人直接到攤位打聽消息，讓阿嬤感受社會溫情。

阿嬤日前重新出攤恢復人潮，不少老客人一次買好幾碗，有人甚至說「不用找了」，用消費支持阿嬤。有熱心年輕人主動到攤位幫忙結帳、製作餐點、洗碗及招呼客人，讓阿嬤少忙一些。嘉縣太保市「歡喜來相逢愛心社團」團長顏振祥，昨天帶團員合資購買3萬多元民生物資，專程送給阿嬤，協助購置新三輪車。芳草里長劉丙伍說，這段時間陸續有愛心人士捐助，家中堆放不少民生物資，多到阿嬤與兒子吃用不完，大家心意讓人十分感動。

阿嬤嚴重駝背、繫著護腰，雖年事高又曾燒燙傷、胃出血，仍堅持不接受安置，認為「能做就做」，只要還有能力，就希望靠自己維持生活。陳蔡愛賣粉圓冰超過一甲子，宣信街口賣冰攤位。銅板價格、滿滿粉圓，加上阿嬤親切笑容，成為許多嘉義人共同記憶。2024年國片「角頭－大橋頭」劇組到嘉義宣傳時，曾特別前往力挺阿嬤粉圓冰，演員高捷更站攤車前擔任「1日店長」，幫忙盛裝粉圓冰，讓阿嬤故事受更多關注。

面對人生一次又一次的打擊，阿嬤始終掛著笑容，常說「笑笑卡好過」。從喪夫、喪子，到照顧身心障礙兒子，再到自己歷經燒燙傷及胃出血，她沒有選擇向命運低頭，而是一次次站回熟悉的攤車前。粉圓攤車重新開張，阿嬤步伐緩慢，笑著招呼熟客。她用一碗碗冰涼的粉圓冰，煮出超過一甲子堅持；而一群群前來買冰、捐物資、幫忙的民眾，用最樸實方式回應她。86歲粉圓阿嬤不向命運低頭，城市裡陌生人接住她。粉圓冰滋味或許簡單，背後凝聚愛心卻很深，這份人與人之間互助溫暖，成為嘉義街頭最美風景。

嘉義市86歲阿嬤陳蔡愛靠粉圓攤車養家，日前復出賣冰，網友貼文消息傳開，各界愛心湧入，熟悉粉圓冰重新飄出香氣，讓城市人情味再次凝聚。記者魯永明／攝影

嘉縣太保市「歡喜來相逢愛心社團」團長顏振祥（右），昨天帶團員合資購買3萬多元民生物資，專程送給阿嬤，協助購置新三輪車。記者魯永明／攝影