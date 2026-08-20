嘉義東門圓環疑現300年前「諸羅城」遺跡！專家：須開挖確認

嘉義市建城三二二年，為全台最早建城，近期東門圓環改善工程挖到疑似清代諸羅城東門的遺跡，民團呼籲暫緩工程，全面進行考古研究；市府昨安排文資委員現勘，決定將先挖掘確認有無遺構，再評估後續工程進行方式。

成大考古學研究所特聘教授劉益昌表示，目前出土的石質建材、磚塊，從年代、材料特徵及使用方式來看，確實可以朝清代諸羅縣城方向思考，但還不能直接認定就是諸羅縣城遺構，須更多考古證據確認，若後續能找到具有明確結構關係的城牆、城門或地下基礎，將有助釐清諸羅縣城實際位置、規模、建築形式。

民眾日前於東門圓環改善工程的現場，發現疑似舊城牆、城門遺跡，坑壁可見卵石、石條、紅磚層，附近還有十多塊大型石材，立即通報，市府便要求工程停工；文化局副局長林金龍、建設處長羅資政與劉益昌等專家到場勘查，並安排地方文史人士說明發現經過，許多關心的民眾也到場。

文化局表示，經過委員初步現勘並比對文獻，該地點與嘉義舊城的東門位置吻合，而目前出土的磚石材料，委員現場認為應屬舊城建築的遺物，但尚未看到遺留的建築遺構，將委託考古團隊先以考古發掘方式清理，確認是否確實存在東城門遺構，同時請建設處暫停工程執行，待調查研究完成，再評估後續工程進行方式。

關注在地公共議題的台灣圖書室指出，古城牆拆除至今約一二○年，以意想不到的方式重新浮現，呼籲市府把握難得機會，針對地下疑似城牆、城門，甚至可能年代更早的歷史遺構做全面、完整且科學的考古調查。