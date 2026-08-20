台南200億星鑽BOT案2度流標…議員批沒規畫文資風險 市府：這次已修正

投資規模約兩百億元的台南中西區「星鑽交通中心」BOT案，基地疑挖到清代沈葆楨興建的「永固金城」軍事遺構，導致兩度招商無人投標，議員昨批評，市府明知底下有文資，五年多前找招商顧問公司到公告招商竟都未納入文資疑慮，別讓兩百億大案延宕。

交通局長王銘德說，第三次招商公告已有修正，未來若業者施工時發現地下遺構，由市府負責文資處置、移置或拆解等相關工作，處理期間也不計入業者原定契約工程期限，避免民間業者承擔無法預估的風險。

星鑽交通中心基地位於中西區民生路二段近中華西路二段路口，面積約一點一二公頃，現為臨時平面停車場，招商規畫打造複合式商場，滿足停車需求外，商業空間可結合餐飲，並整合日治時期歷史建築濟生醫院舊址與基地老樹，成為市中心與安平間的重要交通節點，許可年限七十年。

不過，基地後續進行透地雷達探測及試挖掘調查，發現疑似存在清代「永固金城」軍事遺構，開發一度停擺。

「都沒聽說地底下有文資？」市議員林燕祝昨在議會質詢說，市府二○二一年七月即以三八五萬元決標星鑽交通中心的招商顧問案，為何沒有及早掌握基地地下存在文資遺構的風險、提入相關規畫，以致二○二三年四至七月首度公告招商、二○二五年底至今年三月第二次招商都無人投標。

王銘德答詢說，前兩次招商公告，確實未將地下文資遺構可能涉及的責任與風險說明清楚，後續已請文化局協助釐清相關問題，招商公告有補充地下遺構調查可能分布狀況、文資處理責任挪至交通局；他也說，第三次招標今天截止，聽聞有廠商在詢問。

交通局指出，地下遺構未實際開挖前只能透過透地雷達、資料分析推估可能分布範圍，無法百分之百確認實際規模，市府目前將已掌握的調查及試挖資料完整揭露，並由市府承擔後續文資處理責任，希望提高招商成功率。