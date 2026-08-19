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壓觸槽化線罰不罰爭議 台南市訂標準「二罰、一不罰」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員朱正軒今天針對槽化線壓線罰不罰，質詢交通局長王銘德。圖／取自台南市議會直播
台南市議員朱正軒今天針對槽化線壓線罰不罰，質詢交通局長王銘德。圖／取自台南市議會直播

台南市議會今天交通局工作報告，針對槽化線壓線罰不罰爭議，議員朱正軒質詢表示，槽化線本身具有導引車流、區隔行車動線及維護路口安全的功能，經交通局及交通警察大隊針對交通部函釋召開協調會確認執法標準，壓觸槽化線不予開罰，但橫向跨越槽化線或整台車駛入槽化區域，則屬違規行為一定裁罰。

交通局長王銘德表示，針對跨越槽化線的定義、執法標準，交通部於今年7月22日已作出函示，交通局邀集法制處、警察局等就槽化已線違規舉發及裁罰的執行細節進行討論，槽化線在於引導車行，有維持交通安全及秩序的作用，請用路人確實依標線行駛。

朱正軒指出，依交通部函示，「道路交通管理處罰條例」第7條之2第2項第8款所稱「跨越禁止變換車道線或槽化線」，其中「跨越」是指車輛之一部或全部，由標線一側跨越至另一側的行駛行為，至於個別案件仍由舉發機關依具體事實認定。

朱正軒也根據交通局與交通大隊協調會議結論，歸納出三點原則：

一、橫向跨越槽化線：開罰。

二、單側壓觸槽化線：不罰。

三、車輛整台駛入槽化區域：開罰。

依此原則，以機慢車來說，因車體較小，壓觸槽化線時通常會整台車進入槽化區域，屬於開罰的範疇。

朱正軒表示，交通執法最重要的是標準清楚、一致，不能讓民眾因為到底壓到算不算違規無所適從，也避免不同員警、不同案件出現認定落差。

朱正軒也提醒，「壓觸不罰」不代表鼓勵駕駛壓著槽化線行駛，槽化線本身具有導引車流、區隔行車動線及維護路口安全的功能，仍應依標線行駛。

朱正軒強調，市府除了要把執法標準講清楚，也應加強宣導，讓駕駛人知道「壓到不等於跨越，但跨過去就會挨罰」，用清楚規則取代模糊執法，才能真正兼顧道路安全與人民權益。

交通部 執法

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