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嘉市東門圓環疑諸羅城遺構出土 文資專家會勘初步認定舊城遺物

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市東門圓環改善工程疑似發現清代諸羅縣城遺構，文化局下午邀集文資委員考古專家現場會勘。記者魯永明／攝影
嘉義市東門圓環改善工程疑似發現清代諸羅縣城遺構，文化局下午邀集文資委員考古專家現場會勘。記者魯永明／攝影

嘉義市東門圓環改善工程疑似發現清代諸羅縣城遺構，文化局下午邀集文資委員考古專家現場會勘，經比對歷史文獻後確認，現場位置與嘉義舊城東門位置吻合，施工現場出土的磚石材料，據現場委員判斷，應屬舊城建築遺物，但目前尚未看到可以直接確認建築遺構，因此是否為諸羅城東城門，仍須進一步考古發掘確認。文化局要求主辦工程建設處持續暫停東門圓環改善工程，待後續考古調查及研究完成後，再依調查結果評估工程後續進行方式。

文化局表示，今天會勘由文資委員及考古專家現場查看出土情形，並比對相關歷史文獻。初步研判，現場位置確實與嘉義舊城東門所在位置吻合，且目前發現的磚石材料，從現場判讀應屬舊城建築遺物，這部分並無疑問。不過，文化局強調，目前現場尚未發現完整或具有明確結構關係的建築遺構，因此現階段仍無法直接認定就是諸羅城東門、城牆或其他城郭設施，必須透過後續考古調查取得更多證據。

文化局指出，後續將委託專業考古團隊，先以考古發掘方式進行清理與調查，確認現場是否確實存在東城門遺構，同時針對出土資料進行完整記錄與彙整，包括遺物材質、尺寸、所在位置、定位資訊及分布範圍等，藉此建立完整的考古資料，提供後續研究、判讀及文化資產價值評估。

文化局已要求主辦工程建設處暫停東門圓環改善工程，待後續考古調查及研究完成後，再依調查結果評估工程後續進行方式。這次東門圓環施工意外發現疑似舊城遺物，因位置與清代諸羅縣城東門相互吻合，引發地方文史界高度關注。若後續考古發掘確認地下仍保存城門、城牆或相關基礎結構，將可進一步釐清諸羅縣城的實際位置與城市格局，也可能成為嘉義建城322年歷史研究的重要新證據。

嘉義市東門圓環改善工程疑似發現清代諸羅縣城遺構，文化局下午邀集文資委員考古專家現場會勘。記者魯永明／攝影
嘉義市東門圓環改善工程疑似發現清代諸羅縣城遺構，文化局下午邀集文資委員考古專家現場會勘。記者魯永明／攝影

嘉義市東門圓環改善工程疑似發現清代諸羅縣城遺構，文化局下午邀集文資委員考古專家現場會勘。記者魯永明／攝影
嘉義市東門圓環改善工程疑似發現清代諸羅縣城遺構，文化局下午邀集文資委員考古專家現場會勘。記者魯永明／攝影

圓環 嘉義 文化局

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