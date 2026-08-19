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神明作美！雲縣水林七星宮七夕聯誼 80單身男女齊聚織女廟尋覓良緣

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
水林鄉七星宮是雲林縣唯一供奉織女（七娘媽）的廟，每年七夕各地信徒都會來祝壽求平安。記者蔡維斌／攝影
水林鄉七星宮是雲林縣唯一供奉織女（七娘媽）的廟，每年七夕各地信徒都會來祝壽求平安。記者蔡維斌／攝影

水林鄉七星宮是雲林唯一的織女廟，也是男女求姻緣聖地，往年廟方依古禮辦理七夕「繡球招親」相當有趣，也促成不少好姻緣，但隨著網路進步，古禮配親敵不過網路，今年雖沒有拋繡球，但雲林縣府開辦「未婚聯誼」，一口氣80人報名團拜求姻緣，期在神明庇佑下，早日脫單，找到好歸宿。

雲林縣唯一供奉織女的水林鄉後寮埔七星宮，每年農曆七月七日牛郎與織女會面之日，來自各地友宮和男男女女信眾都會團來拜拜，也是當地最熱鬧的一天，過去廟方和鄉公所都會舉辦拋繡球，延續古俗，但這項習俗早被年輕世代遺忘。

近年來網路風行配對軟體，許多年輕男女上網找對象，自行配對，成功率也不低，使得求神招親的古俗也漸被網路取代，但七星宮每年七夕的「姻緣會」至今不斷，也仍有許多善男信女選擇「神賜良緣」，每年七夕來朝拜求緣的人仍相當多。

廟方主委王朝信指出，該廟從清代延傳至今，是雲林唯一求緣之廟，其實「七娘媽」是七姊妹，各司其職，有的保平安、有的賜姻緣、有的賜子女或事業功名都有，故有孩童守護神之稱，人稱「七娘媽」便是織女，也是掌管姻緣之神，所以農曆七夕，很多人會來求平安求姻緣。

至於求姻緣有何手續或須供拜何物，王朝信說，織女係為女神，傳統都供拜胭脂粉或香水，現代人也有供奉「SK2」等護膚美妝系列產品，不論祈求什，帶著一顆最虔誠的心，相信「七娘媽」自會庇佑有情人終成眷屬。

現代年輕人結婚率不如以往，但不代表年輕人不追求幸福良緣，因此，雲林縣府昨天七夕的前夕也和廟方合辦一場「未婚聯誼」，由水林在地人的雲林副縣長陳璧君主持，一口氣有80名男女報名，以20至50歲公教機關及民營機構單身男女居多。

在一場莊嚴的「祝壽祈福典禮」帶領求緣男女團拜後，展開「七娘牽紅線」與「七娘梳妝」等趣味互動遊戲，將傳統祭祀供品如胭脂水粉與古風梳妝盒融入團康。並進行「七星爭霸：鵲橋設計師」文化解謎，透過手繫紅線的「心動水林Match GO！」揭曉配對結果，配對成功者可獲精美禮品及雙人下午茶券。

陳璧君說，期望透過七娘媽庇佑良緣，讓每位單身男女尋得如意的另一半，共同開啟幸福人生。

雲林縣府和七星宮合辦未婚聯，帶領八十名未婚男女團拜，並舉行團交誼，期能求得好姻緣。圖／雲林縣府提供
雲林縣府和七星宮合辦未婚聯，帶領八十名未婚男女團拜，並舉行團交誼，期能求得好姻緣。圖／雲林縣府提供

水林鄉七星宮是雲林縣唯一供奉織女（七娘媽）的廟，織女也是孩童守護神，每年七夕都會舉家帶著孩子來祝壽求平安。記者蔡維斌／攝影
水林鄉七星宮是雲林縣唯一供奉織女（七娘媽）的廟，織女也是孩童守護神，每年七夕都會舉家帶著孩子來祝壽求平安。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府和七星宮合辦未婚聯，帶領八十名未婚男女團拜，並舉行團交誼，期能求得好姻緣。圖／雲林縣府提供
雲林縣府和七星宮合辦未婚聯，帶領八十名未婚男女團拜，並舉行團交誼，期能求得好姻緣。圖／雲林縣府提供

雲林縣府和七星宮合辦未婚聯，帶領八十名未婚男女團拜，期能求得好姻緣。圖／雲林縣府提供
雲林縣府和七星宮合辦未婚聯，帶領八十名未婚男女團拜，期能求得好姻緣。圖／雲林縣府提供

水林鄉七星宮是雲林縣唯一供奉織女（七娘媽）的廟，每年七夕都會吸引大批單身男女來求姻緣。記者蔡維斌／攝影
水林鄉七星宮是雲林縣唯一供奉織女（七娘媽）的廟，每年七夕都會吸引大批單身男女來求姻緣。記者蔡維斌／攝影

七夕 神明 聯誼 雲林

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