影／東門圓環疑諸羅城遺構出土 劉益昌：嘉義清縣城文資價值高

全台最早建城嘉義市建城322年。清代諸羅縣城東門遺構疑隨著東門圓環改善工程重見天日，引發地方文史界高度關注。民眾在施工現場發現疑似舊城牆、城門遺構，坑壁可見卵石、石條及紅磚層，附近還有10多塊大型石材，文史人士通報後，市府文化局立即要求工程停工，下午邀集文資委員考古專家現勘。

成大考古學研究所特聘教授劉益昌表示，目前出土石質建材、磚塊，從年代、材料特徵及使用方式來看，確實可以朝清代諸羅縣城方向思考，但究竟是城牆、城門、城門樓，或是當時一般民間建築使用的建材，仍須更多考古證據確認。

文化局副局長林金龍、建設處長羅資政帶文資委員、成大考古學研究所特聘教授劉益昌等專家到場勘查，安排地方文史人士說明發現經過，多位關心嘉義歷史文化的市民到場關注。專家現勘後返回文化局開會，研議後續處置及考古調查方案。

劉益昌指出，考古判讀不能只看單一出土物，還必須掌握遺構的空間關係、排列方式及結構特徵。由於目前部分結構的相對位置已無法完整掌握，因此現階段還不能直接認定就是諸羅縣城遺構。從現場相對位置及歷史脈絡來看，確實有理由進一步朝諸羅縣城遺構方向研究。若後續能找到具有明確結構關係的城牆、城門或地下基礎，將有助於釐清諸羅縣城實際位置、規模及建築形式，也可能重新拼湊嘉義早期城市發展的歷史樣貌。

談到文化資產價值，劉益昌表示，清代台灣城郭具有明確行政層級，包括省城、府城及縣城，諸羅縣城屬於縣城，台灣具城郭制度意義歷史遺址不多。因此，若這次發掘最終確認出土遺構屬諸羅縣城，對嘉義而言具相當高的文化資產價值。

他指出，過去台灣許多城郭在日本時期遭到拆除時，主要拆除地面以上的城牆及建築結構，但地下基礎或下半部結構仍保存。若能針對疑似城郭遺構進行系統性考古研究，具重要意義。

對於這次發現，台灣圖書室發表聲明，呼籲市府把握難得機會，暫緩東門圓環景觀工程，針對地下疑似城牆、城門，甚至可能年代更早的歷史遺構，進行全面、完整且科學的考古調查。台圖室指出，古城牆拆除至今約120年，如今卻以意想不到的方式重新浮現，地下牆基究竟藏著哪些歷史訊息，有待科學證據揭開，「讓證據說話，城門可能沒有消失」。1906年梅山大地震及日本時代道路重劃，使受損古城牆最終走向拆除，但百餘年來，嘉義人仍透過詩文、神明遶境、建築意象及文史走讀等方式，持續保存古城記憶。

全台最早建城嘉義市建城322年。清代諸羅縣城東門遺構疑隨著東門圓環改善工程重見天日，文史人士通報後，市府文化局立即要求工程停工，下午邀集文資委員考古專家現勘。記者魯永明／攝影

全台最早建城嘉義市建城322年。清代諸羅縣城東門遺構疑隨著東門圓環改善工程重見天日，文史人士通報後，市府文化局立即要求工程停工，下午邀集文資委員考古專家現勘。記者魯永明／攝影

全台最早建城嘉義市建城322年。清代諸羅縣城東門遺構疑隨著東門圓環改善工程重見天日，文史人士通報後，市府文化局立即要求工程停工，下午邀集文資委員考古專家現勘。記者魯永明／攝影