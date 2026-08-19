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台南「九月敬軍月優惠」逾30場館、115家商家響應 公車免費

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府推出「九月敬軍月 我敬軍、我優惠」優惠活動。圖／台南市政府提供
台南市府推出「九月敬軍月 我敬軍、我優惠」優惠活動。圖／台南市政府提供

九三軍人節將至，台南市推出「九月敬軍月 我敬軍、我優惠」，今年活動擴大至商圈、古蹟、文化園區、風景遊憩區、博物館、公車、旅宿、觀光工廠及體育場館等9大類，超過30處場館、115家商家及40餘家旅宿業者響應，現役軍人憑相關證明可享免門票、消費折扣、贈品等優惠。

市長黃偉哲表示，感謝國軍守護家園，也肯定官兵投入災後復原工作。今年敬軍月邁入第2年，市府擴大串聯商圈、旅館、商家及夜市推出專屬優惠，9月期間現役軍人憑身分證明或著軍裝，可享台南景點、商家及旅宿優惠，大台南公車更提供全線免費搭乘，邀請國軍官兵來台南旅遊、消費，感受城市的敬意與溫暖。

文化場館今年推出多項入場優惠，包括山上花園水道博物館、左鎮化石園區、台南市歷史館、南瀛天文館、台南市美術館及台南國家美術館；體育場館則新增新市全民運動中心場地使用費優惠。

商圈及觀光工廠也加入敬軍行列，包括9家觀光工廠，以及成大、海安、赤崁、東山、孔廟、東寧等商圈，推出消費折扣、滿額贈等優惠。旅宿業者則提供住宿優惠，讓國軍官兵可趁敬軍月攜家帶眷到台南旅遊。

民政局表示，感謝國軍官兵長期守護台南，市府希望透過敬軍月優惠落實「軍愛民、民敬軍」精神。活動自9月1日至30日止，相關優惠內容可至台南市政府民政局「兵役服務－其他資訊」專區查詢。

其中，大台南公車9月敬軍月期間全路線免費搭乘，市府也鼓勵國軍官兵多加利用大眾運輸，暢遊台南各景點。

台南市府推出「九月敬軍月 我敬軍、我優惠」優惠活動。圖／台南市政府提供
台南市府推出「九月敬軍月 我敬軍、我優惠」優惠活動。圖／台南市政府提供

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