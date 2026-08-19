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不必等公投！綠議員籲交通罰鍰全數投入改善「台南先做給全國看」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
不用等公投！台南市議員朱正軒今質詢交通局長王銘德，籲台南率先將交通罰鍰全數投入道路交通改革與交通教育。圖／取自台南市議會直播
不用等公投！台南市議員朱正軒今質詢交通局長王銘德，籲台南率先將交通罰鍰全數投入道路交通改革與交通教育。圖／取自台南市議會直播

國民黨與民眾黨近期推動「交通罰鍰全數投入交通建設」公投台南議員朱正軒今天在市議會質詢指出，交通罰鍰回歸交通安全其實不用等公投，地方政府現階段就有空間可以做，市府應研議透過自治規則，提高交通罰鍰投入交通改善的比例，甚至將地方獲配的罰鍰全數用於交通安全，讓台南率先成為示範城市。

交通局長王銘德表示，市府將與法制單位研究，並盤點目前台南市交通罰鍰收入，以及各單位實際投入交通安全、交通工程及宣導工作的經費，進一步比較現行罰鍰收入與交通改善支出的比例，作為後續研議依據。

朱正軒表示，依現行「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，一般地方政府舉發案件的罰鍰收入，75%分配給直轄市、縣市政府，24%分配給處罰機關，1%解繳國庫；其中地方政府獲配部分，依法「至少提撥12%」作為交通執法與交通安全改善經費。

他指出，關鍵就在「至少」兩字，12%是最低門檻而非上限，台南市政府可以進一步研議提高比例，甚至將地方獲配的交通罰鍰收入100%投入交通安全改善。

朱正軒說，罰鍰經費用途還包括交通違規舉發、執法裝備、科技執法設備、宣導及教育訓練等，真正直接投入道路工程、危險路口改善及行人環境的比例究竟有多少，應該攤開來讓市民檢視，讓每一張罰單產生的收入都有清楚流向。

「交通違規罰款不應只是市府財政的大水庫。」朱正軒表示，既然民眾是因交通違規受罰，政府就應讓這筆錢回到交通安全工作，朝「取之於交通、用之於交通」方向改革，讓民眾知道罰款並非進入一般財政後就無從追蹤，而是實際用於改善道路安全。

他要求交通局、警察局及法制單位共同盤點，研議透過地方自治規範，在現行法規架構下提高交通罰鍰投入交通安全的比例，並建立明確、固定的專款專用機制。

朱正軒強調，朝野對於交通罰鍰應更多回到交通安全改善已有一定共識，既然地方現在就有可以著手研究的空間，就不必把所有事情都等到公投後才處理。他說：「不用等公投，也不用陪藍白演戲，交通安全每天都有人命風險，與其繼續政治攻防，不如台南先做給全國看。」

朱正軒說，如果單純透過行政作為，仍可能受到財政制度及相關分配規定限制；若能從自治規則著手修訂，建立明確且固定的專款專用機制，才能確保交通罰款穩定投入交通工程及教育。

公投 台南 議員

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