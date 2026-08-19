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台南鐵路地下化將啟用 消防局防災演習精進緊急應變大量傷患搶救能力

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市消防局今天在鐵路地下化通車啟用前進行防災演習，精進台鐵災害事件整體防救災能力。圖／消防局提供
台南市消防局今天在鐵路地下化通車啟用前進行防災演習，精進台鐵災害事件整體防救災能力。圖／消防局提供

台南消防局今天在鐵路地下化通車啟用前進行防災演習，精進台鐵災害事件整體防救災能力，針對屆時可能發生的列車火災、出軌、旅客受困及大量傷病患事故，驗證台鐵快速啟動應變、疏散旅客及聯絡外部支援單位進行搶救、救護後送等搶救作為。

消防局指出，考量救災人員於車站地下月台發生災害時，能迅速抵達進行搶救工作，本月6日配合台鐵會勘地下月台救災動線，確認進入地下月台專用通道位置、前進指揮所規劃、大量傷病患救援及後送動線、救災車輛集結區、交通管制點等，以利災害發生時採取相關因應措施。

本月14日、18日，消防局也配合台鐵辦理南區大隊通車啟用前防災演習第一、二次預演，今日辦理正式演習；針對鐵路地下化通車後可能發生的列車火災、出軌、旅客受困及大量傷病患事故，依據站體位置、緊急出口及轄區救災能量，由第五、六、七救災救護大隊依各轄區預擬搶救路線、人車部署及增援機制。

消防局訂定火災搶救計畫，建立緊急出口、鄰近消防水源、人命搜救、滅火排煙、人員安全管制等資訊，提供現場消防指揮官及人員入內搶救使用；局長楊宗林表示，完善規劃車站之救災動線及相關消防設備，能夠在災害發生時快速疏散旅客及進行傷者救護。

市長黃偉哲表示，消防局與台鐵藉由通車啟用前防災演習，可確保鐵路地下化通車後緊急事件應變及大量傷病患救護處置能力，讓災害通報與相關應變作業機制有效運作，以提升整體應變效能及救災人員安全。

台南市消防局今天在鐵路地下化通車啟用前進行防災演習，精進台鐵災害事件整體防救災能力。圖／消防局提供
台南市消防局今天在鐵路地下化通車啟用前進行防災演習，精進台鐵災害事件整體防救災能力。圖／消防局提供

台南市消防局今天在鐵路地下化通車啟用前進行防災演習，精進台鐵災害事件整體防救災能力。圖／消防局提供
台南市消防局今天在鐵路地下化通車啟用前進行防災演習，精進台鐵災害事件整體防救災能力。圖／消防局提供

台南市消防局今天在鐵路地下化通車啟用前進行防災演習，精進台鐵災害事件整體防救災能力。圖／消防局提供
台南市消防局今天在鐵路地下化通車啟用前進行防災演習，精進台鐵災害事件整體防救災能力。圖／消防局提供

台南市消防局今天在鐵路地下化通車啟用前進行防災演習，精進台鐵災害事件整體防救災能力。圖／消防局提供
台南市消防局今天在鐵路地下化通車啟用前進行防災演習，精進台鐵災害事件整體防救災能力。圖／消防局提供

台南市消防局今天在鐵路地下化通車啟用前進行防災演習，精進台鐵災害事件整體防救災能力。圖／消防局提供
台南市消防局今天在鐵路地下化通車啟用前進行防災演習，精進台鐵災害事件整體防救災能力。圖／消防局提供

台南市消防局今天在鐵路地下化通車啟用前進行防災演習，精進台鐵災害事件整體防救災能力。圖／消防局提供
台南市消防局今天在鐵路地下化通車啟用前進行防災演習，精進台鐵災害事件整體防救災能力。圖／消防局提供

台南 鐵路地下化 消防局

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