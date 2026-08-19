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挖到沈葆楨「永固金城」 台南200億星鑽交通中心二度流標

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市中西區「星鑽交通中心」招商基地，位在民生路與中華西路口，不僅是日治時代「濟生醫院」舊址，地底下再發現疑似清朝「永固金城」軍事堡壘遺構，目前為臨時平面停車場。聯合報系資料照
台南市中西區「星鑽交通中心」招商基地，位在民生路與中華西路口，不僅是日治時代「濟生醫院」舊址，地底下再發現疑似清朝「永固金城」軍事堡壘遺構，目前為臨時平面停車場。聯合報系資料照

台南中西區「星鑽交通中心」BOT案投資規模約200億元，基地地下挖到疑似清朝沈葆楨興建的「永固金城」軍事遺構，歷經2次招商公告無人投標，議員批市府在規畫設計階段未能掌握地下文資風險，交通局坦言，第一次招商公告確實未將地下文資遺構可能涉及的責任與風險說明清楚，已啟動第三次招商，明確由市府負責後續文資處理，盼降低民間投資疑慮。

星鑽交通中心基地位於中西區民生路二段近中華西路二段路口，面積約1.12公頃，目前為臨時平面停車場。依招商規畫，以滿足停車需求，商業空間可結合餐飲，並整合日治時期歷史建築濟生醫院舊址與基地老樹，打造市中心與安平間的重要交通節點，許可年限70年。但基地後續進行透地雷達探測及試挖掘調查，發現地下疑似存在清代「永固金城」軍事遺構，開發一度停擺。

市議員林燕祝今在議會質詢指出，市府2021年編列約400萬元辦理招商顧問招標，得標金額約385萬元，卻自2023年起2度公告招商均無人投標。她質疑，既然當時已進行規畫設計及招商顧問作業，為何沒有及早掌握基地地下可能存在文資遺構的風險。

交通局長王銘德表示，第一次招商公告確實未將地下文資遺構可能涉及的責任與風險說明清楚，後續已修正招商文件，並請文化局協助釐清相關問題。不過第二次招商仍無廠商投標，市府因此進一步調整招商條件。目前第三次政策公告已啟動，除補充地下遺構調查資料，也納入近期水利局工程試挖發現的疑似遺構資訊，讓投資人投標前充分掌握基地狀況。

王銘德說，未來若業者施工時發現地下遺構，將由市府負責文資處置、移置或拆解等相關工作，處理期間也不計入業者原定契約工程期限，避免民間業者承擔無法預估的風險。

交通局說，地下遺構在未實際開挖前，只能透過透地雷達及資料分析推估可能分布範圍，無法百分之百確認實際規模，市府目前將已掌握的調查及試挖資料完整揭露，並由市府承擔後續文資處理責任，希望提高第三次招商成功率。

依史料記載，永固金城為清光緒元年（1875年）沈葆楨為強化台灣府城西側防禦所建，俗稱「土城」，是清代府城防禦體系的重要一環，也使星鑽基地形成地上歷史建築、地下疑似遺跡重疊的特殊案例。

台南市中西區「星鑽交通中心」招商基地，位在民生路與中華西路口，不僅是日治時代「濟生醫院」舊址，地底下再發現疑似清朝「永固金城」軍事堡壘遺構。聯合報系資料照
台南市中西區「星鑽交通中心」招商基地，位在民生路與中華西路口，不僅是日治時代「濟生醫院」舊址，地底下再發現疑似清朝「永固金城」軍事堡壘遺構。聯合報系資料照

台南市「星鑽交通中心」招商示意圖。圖／台南市交通局提供
台南市「星鑽交通中心」招商示意圖。圖／台南市交通局提供

台南市中西區「星鑽交通中心」招商基地，位在民生路與中華西路口，不僅是日治時代「濟生醫院」舊址，地底下再發現疑似清朝「永固金城」軍事堡壘遺構。聯合報系資料照
台南市中西區「星鑽交通中心」招商基地，位在民生路與中華西路口，不僅是日治時代「濟生醫院」舊址，地底下再發現疑似清朝「永固金城」軍事堡壘遺構。聯合報系資料照

台南 BOT 議員

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