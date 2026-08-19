快訊

賴總統宣布軍人加薪 軍公教明年1月加薪百分之4

「半年來一度每天通話」王惠美缺席中常會 鄭麗文親吐兩人溝通心路

聽新聞
0:00 / 0:00

台南藝術雙年展「七條通新聞社」開張 邀市民當記者書寫城市故事

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
「七條通新聞社」將圖書館化身地方新聞編輯部，透過「通通來寫報」活動，邀請民眾化身地方記者，採集台南街區生活與歷史記憶。圖／南美館提供
「七條通新聞社」將圖書館化身地方新聞編輯部，透過「通通來寫報」活動，邀請民眾化身地方記者，採集台南街區生活與歷史記憶。圖／南美館提供

台南市美術館發起的台南藝術雙年展預計10月登場，以「迴圈．超展開」為主題，其中特別計畫「NaNaNews－七條通新聞社」設置在中西區圖書館，今正式「開張」啟用，將以湯德章紀念公園為起點，展開放射狀地方踏查，南美館邀集市民一同書寫、編輯與出版七條通的故事

南美館表示，台南藝術雙年展以湯德章紀念公園為核心，沿著昔日「七條通」向外延伸，串聯城市、歷史與生活場景，訴說台南不同面向的城市故事；七條通新聞社是雙年展核心展區之一，由「小事報」團隊策劃執行，目前已出版2刊「七條通通報」。

南美館也說，「七條通新聞社」以湯德章紀念公園為起點，透過文學作品、人物訪談與故事採集等，探尋歷史人物與事件，梳理台南人文風景與居民生活記憶，並推出「通通來寫報」民眾寫報編輯體驗活動，讓參與者化身地方記者，走進圖書館、漫步街區等，透過閱讀、書寫與交流，將城市記憶化為專屬台南的故事，讓藝術成為連結地方、居民與文化記憶的重要媒介。

中西區公所表示，市定古蹟原台南州會在2022年修復後轉型為中西區圖書館，除提供閱讀服務，同時也是文化交流與社區參與的重要平台，此次與台南藝術雙年展合作，將藝術展覽帶進圖書館，讓閱讀、藝術與地方文化相互交融，也讓更多市民走進圖書館，深化對城市的認同。

台南藝術雙年展特別計畫「NaNaNews－七條通新聞社」今在中西區圖書館「開張」啟用，南美館及策劃團隊邀市民從湯德章紀念公園出發，透過採訪、書寫與走讀探索城市故事。圖／南美館提供
台南藝術雙年展特別計畫「NaNaNews－七條通新聞社」今在中西區圖書館「開張」啟用，南美館及策劃團隊邀市民從湯德章紀念公園出發，透過採訪、書寫與走讀探索城市故事。圖／南美館提供

圖書館 台南 故事

延伸閱讀

市場製造！新富町文化市場十週年大展揭幕

長崎台南交流美術展落幕 市長鈴木史朗赴展場致意

台漫東京3書店展出 特製紙書衣貼近日本文化

「打開台灣漫畫之窗」東京登場 鐵窗花化身紙書衣

相關新聞

六都家庭可支配所得排倒數 南市府：近9成擁自有住宅六都第一

行政院主計總處日前公布去年全國家庭的平均可支配所得，台南是六都最少，台南市政府主計處表示，家庭所得是觀察市民經濟狀況的重要指標，但不同城市在人口結構、居住成本及產業結構上有所差異，除平均所得外，也應綜合所得成長、居住條件及所得分配等指標，更完整觀察市民實際生活情況。

全國首例！台南買姓母女完成西拉雅族人身分登記

平埔原住民族身分認定邁入新里程碑，台南市8月13日起於全市37區戶政事務所受理西拉雅族成員名冊登載申請，首批案件經台南市原住民族事務委員會完成資格審查後，市長黃偉哲今天前往南區戶政事務所，見證買方祺、石亞欣母女完成登記，成為全國第1、2位完成登記的西拉雅族人，象徵西拉雅族人取得平埔原住民族身分正式進入實際登記階段。

嘉義酷熱也能種生菜！科技溫室降3至4℃ 每株還有「身分」可追溯

嘉義夏季高溫對蔬菜栽培是一大考驗，43歲青農許永輝在大林鎮打造科技溫室，透過水簾、環境控制、遮蔭及鋼骨降溫塗層等設備，讓溫室內氣溫較室外降低約3至4℃，搭配水耕系統全年生產「活生菜」，並取得產銷履歷驗證，從生產端到餐桌都能追溯來源。

影／東門圓環疑諸羅城遺構出土 劉益昌：嘉義清縣城文資價值高

全台最早建城嘉義市建城322年。清代諸羅縣城東門遺構疑隨著東門圓環改善工程重見天日，引發地方文史界高度關注。民眾在施工現場發現疑似舊城牆、城門遺構，坑壁可見卵石、石條及紅磚層，附近還有10多塊大型石材，文史人士通報後，市府文化局立即要求工程停工，下午邀集文資委員考古專家現勘。

不必等公投！綠議員籲交通罰鍰全數投入改善「台南先做給全國看」

國民黨與民眾黨近期推動「交通罰鍰全數投入交通建設」公投，台南市議員朱正軒今天在市議會質詢指出，交通罰鍰回歸交通安全其實不用等公投，地方政府現階段就有空間可以做，市府應研議透過自治規則，提高交通罰鍰投入交通改善的比例，甚至將地方獲配的罰鍰全數用於交通安全，讓台南率先成為示範城市。

挖到沈葆楨「永固金城」 台南200億星鑽交通中心二度流標

台南中西區「星鑽交通中心」BOT案投資規模約200億元，基地地下挖到疑似清朝沈葆楨興建的「永固金城」軍事遺構，歷經2次招商公告無人投標，議員批市府在規畫設計階段未能掌握地下文資風險，交通局坦言，第一次招商公告確實未將地下文資遺構可能涉及的責任與風險說明清楚，已啟動第三次招商，明確由市府負責後續文資處理，盼降低民間投資疑慮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。