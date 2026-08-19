台南藝術雙年展「七條通新聞社」開張 邀市民當記者書寫城市故事

由台南市美術館發起的台南藝術雙年展預計10月登場，以「迴圈．超展開」為主題，其中特別計畫「NaNaNews－七條通新聞社」設置在中西區圖書館，今正式「開張」啟用，將以湯德章紀念公園為起點，展開放射狀地方踏查，南美館邀集市民一同書寫、編輯與出版七條通的故事。

南美館表示，台南藝術雙年展以湯德章紀念公園為核心，沿著昔日「七條通」向外延伸，串聯城市、歷史與生活場景，訴說台南不同面向的城市故事；七條通新聞社是雙年展核心展區之一，由「小事報」團隊策劃執行，目前已出版2刊「七條通通報」。

南美館也說，「七條通新聞社」以湯德章紀念公園為起點，透過文學作品、人物訪談與故事採集等，探尋歷史人物與事件，梳理台南人文風景與居民生活記憶，並推出「通通來寫報」民眾寫報編輯體驗活動，讓參與者化身地方記者，走進圖書館、漫步街區等，透過閱讀、書寫與交流，將城市記憶化為專屬台南的故事，讓藝術成為連結地方、居民與文化記憶的重要媒介。

中西區公所表示，市定古蹟原台南州會在2022年修復後轉型為中西區圖書館，除提供閱讀服務，同時也是文化交流與社區參與的重要平台，此次與台南藝術雙年展合作，將藝術展覽帶進圖書館，讓閱讀、藝術與地方文化相互交融，也讓更多市民走進圖書館，深化對城市的認同。