快訊

國民黨中常會移師彰化…縣長王惠美未出席 臉書吐露「未積極輔選」原因

金融時報：伊朗可能攻擊「歐洲2國」報復川普 嗆來比誰更瘋狂

之前從未跟趙建銘過情人節…陳幸妤：非常開心今天收到這麼多禮物

聽新聞
0:00 / 0:00

台南捷運藍線拚年底動工 永康「停六」招商2度流標待解決

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
永康停六立體停車場示意圖。圖／台南市政府提供
永康停六立體停車場示意圖。圖／台南市政府提供

台南捷運第一期藍線統包工程已公告招標，預算約294億元，預計今年底動工。市府同步推動沿線停車設施，議員質詢指位於復興派出所旁的永康「停六」停車場，3年前啟動招商，歷經2次公開徵求民間投資均無人投標。交通局說明，除加速解決國有土地租約問題，市府也已放寬土地多目標使用比例，以提高招商誘因。

交通局今在議會業務報告指出，捷運藍線採「車輛機電與土建整合」大統包模式，路線全長約8.55公里，設B01至B10共10座高架車站及1座仁德機廠，經過永康、東區及仁德等人口密集地區，全長約8.55公里，可串聯台鐵大橋站、平實轉運站、台南文化中心及仁德轉運站等重要節點，並與藍線延伸線、綠線及紅線共站轉乘。

市議員陳秋萍質詢關切沿線立體停車場進度，指捷運通車後勢必帶動沿線人流及車流，停車需求也會增加，市府應提前布局，但永康停六招商卻2度流標，若土地問題不先解決，第三次招商恐怕仍難成功。

交通局說明，停六土地原屬國產署，原本並非停車場用地，後變更為停車場用地，但現有約375租約及出租民眾使用，涉及租約終止、拆除、補償及地上物等問題。若市府有開闢需求，國產署可採「有償撥用」提供土地，但相關既有租約及地上物處理仍由市府負責。

交通局表示，目前正估算375租約、既有租戶、地上物補償及有償撥用等費用，並由都發局、工務局及法制處共同研議，待方案完成後簽報市長決定。若確定推動，將編列預算處理土地取得，並盡可能與招商同步進行。

此外，市府已放寬土地多目標使用比例，經都市計畫審議後提高至50%，其中5%作公益使用、45%可供商業經營，並委託招商顧問協助。交通局強調，目前不急著進行第三次招商，將先把土地、租約、拆遷及補償問題釐清，盡可能提供「乾淨的土地」再重新招商，以提高成功率。

台南捷運第一期藍線統包工程已上網公告招標。圖／台南市交通局提供
台南捷運第一期藍線統包工程已上網公告招標。圖／台南市交通局提供

台南捷運第一期藍線統包工程已上網公告招標，沿線設置B01至B10等10座高架車站及1座仁德機廠。圖／台南市交通局提供
台南捷運第一期藍線統包工程已上網公告招標，沿線設置B01至B10等10座高架車站及1座仁德機廠。圖／台南市交通局提供

藍線 永康 捷運 台南

延伸閱讀

臺南捷運邁向新里程！第一期藍線統包工程正式公告招標

等了多年終於動起來！ 台南首條捷運今起招標 294億統包拚9月底收件

賴正鎰：捷運路網串聯產業與區域生活圈 房市進入軌道經濟新時代

中捷紅線增2站 北延豐原火車站

相關新聞

六都家庭可支配所得排倒數 南市府：近9成擁自有住宅六都第一

行政院主計總處日前公布去年全國家庭的平均可支配所得，台南是六都最少，台南市政府主計處表示，家庭所得是觀察市民經濟狀況的重要指標，但不同城市在人口結構、居住成本及產業結構上有所差異，除平均所得外，也應綜合所得成長、居住條件及所得分配等指標，更完整觀察市民實際生活情況。

全國首例！台南買姓母女完成西拉雅族人身分登記

平埔原住民族身分認定邁入新里程碑，台南市8月13日起於全市37區戶政事務所受理西拉雅族成員名冊登載申請，首批案件經台南市原住民族事務委員會完成資格審查後，市長黃偉哲今天前往南區戶政事務所，見證買方祺、石亞欣母女完成登記，成為全國第1、2位完成登記的西拉雅族人，象徵西拉雅族人取得平埔原住民族身分正式進入實際登記階段。

台南藝術雙年展「七條通新聞社」開張 邀市民當記者書寫城市故事

由台南市美術館發起的台南藝術雙年展預計10月登場，以「迴圈．超展開」為主題，其中特別計畫「NaNaNews－七條通新聞社」設置在中西區圖書館，今正式「開張」啟用，將以湯德章紀念公園為起點，展開放射狀地方踏查，南美館邀集市民一同書寫、編輯與出版七條通的故事。

台南捷運藍線拚年底動工 永康「停六」招商2度流標待解決

台南捷運第一期藍線統包工程已公告招標，預算約294億元，預計今年底動工。市府同步推動沿線停車設施，議員質詢指位於復興派出所旁的永康「停六」停車場，3年前啟動招商，歷經2次公開徵求民間投資均無人投標。交通局說明，除加速解決國有土地租約問題，市府也已放寬土地多目標使用比例，以提高招商誘因。

審議式民主凝聚共識 學甲親子森林公園設計說明會

台南市學甲區公所今天舉辦學甲親子森林公園特色遊戲場設計說明會，邀請地方各界共同參與，透過設計理念說明、意見交流及現場討論，讓地方聲音成為公共建設規畫重要參考。

台南鐵路地下化拚年底通車 新台南車站搶先進駐5間店舖

台南市區鐵路地下化工程進入最後階段！台南市議會今天交通局業務報告，交通局長王銘德表示，台南車站地下新站預計9月揭牌，目標年底前切換地下通車後，站內將有商業服務進駐，已與台鐵公司協調，預計先有5家店舖提供旅客服務，包括台鐵便當及便利商店等，讓民眾通車後即可使用基本服務；未來則將陸續增加至10多家商店。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。