台南捷運藍線拚年底動工 永康「停六」招商2度流標待解決

台南捷運第一期藍線統包工程已公告招標，預算約294億元，預計今年底動工。市府同步推動沿線停車設施，議員質詢指位於復興派出所旁的永康「停六」停車場，3年前啟動招商，歷經2次公開徵求民間投資均無人投標。交通局說明，除加速解決國有土地租約問題，市府也已放寬土地多目標使用比例，以提高招商誘因。

交通局今在議會業務報告指出，捷運藍線採「車輛機電與土建整合」大統包模式，路線全長約8.55公里，設B01至B10共10座高架車站及1座仁德機廠，經過永康、東區及仁德等人口密集地區，全長約8.55公里，可串聯台鐵大橋站、平實轉運站、台南文化中心及仁德轉運站等重要節點，並與藍線延伸線、綠線及紅線共站轉乘。

市議員陳秋萍質詢關切沿線立體停車場進度，指捷運通車後勢必帶動沿線人流及車流，停車需求也會增加，市府應提前布局，但永康停六招商卻2度流標，若土地問題不先解決，第三次招商恐怕仍難成功。

交通局說明，停六土地原屬國產署，原本並非停車場用地，後變更為停車場用地，但現有約375租約及出租民眾使用，涉及租約終止、拆除、補償及地上物等問題。若市府有開闢需求，國產署可採「有償撥用」提供土地，但相關既有租約及地上物處理仍由市府負責。

交通局表示，目前正估算375租約、既有租戶、地上物補償及有償撥用等費用，並由都發局、工務局及法制處共同研議，待方案完成後簽報市長決定。若確定推動，將編列預算處理土地取得，並盡可能與招商同步進行。

此外，市府已放寬土地多目標使用比例，經都市計畫審議後提高至50%，其中5%作公益使用、45%可供商業經營，並委託招商顧問協助。交通局強調，目前不急著進行第三次招商，將先把土地、租約、拆遷及補償問題釐清，盡可能提供「乾淨的土地」再重新招商，以提高成功率。

台南捷運第一期藍線統包工程已上網公告招標。圖／台南市交通局提供