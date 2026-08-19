阿里山林鐵推期間限定「星空列車」 限額80人8月28日開搶

阿里山林業鐵路及文化資產管理處推出期間限定「星空列車」主題遊程，9月13日至14日為期兩天一夜，帶領民眾搭乘小火車，在「小笠原平台」360度環景觀賞夏季星空，感受山林星空鐵道魅力，可雙日遊程可夜宿阿里山，也可選擇單日遊程，8月28日開放線上報名。

林鐵及文資處表示，為讓民眾感受阿里山火車穿梭森林夜間魅力，今年邀請嘉義市天文協會導覽夏季星空，帶領民眾乘坐阿里山小火車前往祝山車站，在海拔2488公尺小笠原平台，感受360度低光害環景視野，捕捉星團、夏季大三角，是入秋前欣賞燦爛星空絕佳時段。

林鐵及文資處介紹，林鐵星空列車限定一梯次活動，兩天一夜每人5900元，限額40人，包括林鐵車資、餐點、達人領路、導覽費、觀星費用、住宿、保險及林鐵紀念品。單日活動日期9月13日，每人1200元，限額40人，包括林鐵車資、餐點、觀星費用及林鐵紀念品。

林鐵星空列車8月28日上午10時開放網路訂票，各車站現場不發售遊程，可參考林鐵及文資處臉書粉專或官網，雙日、單日，也可洽（05）2779843#359蔡小姐。

阿里山林鐵推出雙日及單日星空遊程，讓民眾依時間選擇行程，搭乘百年小火車上山追星，體驗夜間阿里山的寧靜與浪漫。圖／林鐵及文資處提供

阿里山林鐵推出「林鐵星空列車觀星趣」主題遊程，將搭乘夜間列車前往祝山車站，再登上海拔2488公尺小笠原平台欣賞夏季星空。圖／林鐵及文資處提供