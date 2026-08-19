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六都家庭可支配所得排倒數 南市府：近9成擁自有住宅六都第一

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市府主處指出，台南市在自有住宅率86.54%為六都第一、所得差距優於全國平均，相關數據皆顯示，台南家庭所得持續穩健成長。圖／台南市政府提供
南市府主處指出，台南市在自有住宅率86.54%為六都第一、所得差距優於全國平均，相關數據皆顯示，台南家庭所得持續穩健成長。圖／台南市政府提供

行政院主計總處日前公布去年全國家庭的平均可支配所得，台南六都最少，台南市政府主計處表示，家庭所得是觀察市民經濟狀況的重要指標，但不同城市在人口結構、居住成本及產業結構上有所差異，除平均所得外，也應綜合所得成長、居住條件及所得分配等指標，更完整觀察市民實際生活情況。

南市府主計處指出，2025年台南市所得收入者平均每人所得收入總計67萬1496元，較2024年增加2萬5913元、成長4.01%；平均每戶經常性收入131萬6,766元，較2024年增加4萬1920元、成長3.29%，增幅居六都第2，顯示台南家庭所得持續穩健成長。

在家庭可運用所得方面，2025年台南市平均每戶可支配所得104萬4835元，較2024年增加3萬5067元、成長3.47%。市府表示，家庭所得仍有提升空間，但從年度變化來看，台南家庭可支配所得持續增加，家庭經濟條件逐步改善。

在居住條件方面，2025年台南市自有住宅率達86.54%，高居六都第1，較2024年的85.01%增加1.53個百分點。主計處指出，自有住宅率是觀察家庭居住穩定性的重要指標，台南近9成家庭擁有自有住宅，顯示台南家庭居住穩定度具有一定優勢，因此觀察家庭生活條件，除所得外，也應將居住條件及負擔納入考量。

此外，台南家庭所得分配情形亦持續改善。2025年台南市最高20%與最低20%家庭所得差距為5.77倍，較2024年的6.66倍下降0.89倍，並低於全國平均6.17倍，顯示台南所得差距明顯縮小，所得分配均衡程度優於全國平均。

主計處進一步表示，不同城市的房價、生活成本、薪資水準、人口及產業結構各有差異，因此觀察市民經濟與生活狀況，除家庭所得外，也應綜合住宅價格、房貸負擔、自有住宅率及所得分配等相關指標，才能更完整呈現市民實際生活情況。

市府強調，台南正處於產業轉型與重大投資持續發展階段，南科、沙崙以及半導體、AI等產業布局，持續帶動投資與就業。 未來將持續推動產業升級、招商投資及人才培育，創造更多就業機會 。

台南 行政院 六都

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