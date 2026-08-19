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全國首例！台南買姓母女完成西拉雅族人身分登記

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
市長黃偉哲今天前往南區戶政事務所，見證買方祺、石亞欣母女完成登記，成為全國第1、2位完成登記的西拉雅族人。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲今天前往南區戶政事務所，見證買方祺、石亞欣母女完成登記，成為全國第1、2位完成登記的西拉雅族人。圖／台南市政府提供

平埔原住民族身分認定邁入新里程碑，台南市8月13日起於全市37區戶政事務所受理西拉雅族成員名冊登載申請，首批案件經台南市原住民族事務委員會完成資格審查後，市長黃偉哲今天前往南區戶政事務所，見證買方祺、石亞欣母女完成登記，成為全國第1、2位完成登記的西拉雅族人，象徵西拉雅族人取得平埔原住民族身分正式進入實際登記階段。

市府原民會表示，行政院今年7月30日完成西拉雅族群核定，由中央原民會於8月13日公告西拉雅族成員身分認定要件，市府在同日於全市37區戶政事務所開放申請，建立「戶政收件、原民會審查、戶政登記」合作機制。自8月13日至18日短短5天，已受理1545件申請；首批由南區戶政事務所送交的12件中，10件經審查符合規定並登載西拉雅族成員名冊。

針對族人關切的身分差異，原民會特別說明，2026年8月13日中央新制施行之前，依台南市既有制度申請取得的熟註記，是屬於「台南市市定原住民」；自8月13日起依中央新制提出申請，經資格審查、名冊登載並完成戶籍登記者，才取得國家法制所定的「平埔原住民」身分，兩者法律依據及身分性質不同。

黃偉哲表示，從憲法法庭相關判決到中央完成制度建置，西拉雅族等待多年的身分認定終於逐步落實。西拉雅族長期生活在台南這片土地，保存並傳承自身文化，今日兩位族人完成登記，不只是個人取得身分，更代表西拉雅族人長年爭取正名與歷史定位的重要成果。

黃偉哲感謝行政院、中央原住民族委員會及市府相關單位共同努力。中央制度上路後，台南立即啟動受理、審查及登記作業，透過原民、民政及戶政跨機關合作，讓身分認定從法制規範真正落實到族人身上，未來也將持續協助符合資格族人完成相關程序。

原民會提醒，西拉雅族成員名冊登載申請期間自2026年8月13日至2031年8月12日止，設籍台南的族人可至台南市任一區的戶政事務所提出申請。市府將持續提供諮詢及行政協助，讓符合資格的族人順利完成身分登記，並持續推動西拉雅文化及族群認同傳承。

台南市長黃偉哲致贈紀念品祝福完成登記的西拉雅族人買方祺、石亞欣母女。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲致贈紀念品祝福完成登記的西拉雅族人買方祺、石亞欣母女。圖／台南市政府提供

西拉雅 台南 原住民族 黃偉哲

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