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審議式民主凝聚共識 學甲親子森林公園設計說明會

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市學甲區公所今天舉辦學甲親子森林公園特色遊戲場設計說明會，邀請地方各界共同參與。記者謝進盛／翻攝
台南市學甲區公所今天舉辦學甲親子森林公園特色遊戲場設計說明會，邀請地方各界共同參與。記者謝進盛／翻攝

台南市學甲區公所今天舉辦學甲親子森林公園特色遊戲場設計說明會，邀請地方各界共同參與，透過設計理念說明、意見交流及現場討論，讓地方聲音成為公共建設規畫重要參考。

學甲親子森林公園位於學甲區秀昌里，面積約600餘坪，緊鄰學甲國小操場與學甲幼兒園，現有兒童遊戲場設施陽春、老舊，居民抱怨多為傳統過時塑膠罐頭遊具，對親子吸引力逐年下降，去年丹娜絲颱風肆虐導致園區內原有樹木大量折損、綠蔭銳減，市府投入約1500萬元改善工程全面翻新，重新打造為親子森林環境教育基地，今上午說明會市議員謝舒凡、秀昌里里長謝金雀都人也出席關心。

學甲區公所說，學甲親子森林公園基本設計以「環境即遊具」為核心，規畫虱目魚魚塭、潟湖沙坑、森林體能挑戰及林下休憩等空間，同時保留既有樹木與場域特色，導入無障礙動線、自然媒材及分齡遊戲設計，期望打造兼具遊戲、休憩、教育與社區交流功能的全齡公共空間，希望透過公開說明、充分討論及意見交流，可以讓建設從「政府規畫」走向「市民共創」，成為親子共學、世代交流及社區共享的生活空間。

公所表示，將審慎彙整地方意見，結合居民參與與專業評估，在安全、功能及可行性等面向檢討，讓親子森林公園更符合在地需求，打造安全、友善、共融公共空間。

台南市學甲區公所今天舉辦學甲親子森林公園特色遊戲場設計說明會，邀請地方各界共同參與。記者謝進盛／翻攝
台南市學甲區公所今天舉辦學甲親子森林公園特色遊戲場設計說明會，邀請地方各界共同參與。記者謝進盛／翻攝

森林公園 親子 設計 台南

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