台南鐵路地下化拚年底通車 新台南車站搶先進駐5間店舖

台南市區鐵路地下化工程進入最後階段！台南市議會今天交通局業務報告，交通局長王銘德表示，台南車站地下新站預計9月揭牌，目標年底前切換地下通車後，站內將有商業服務進駐，已與台鐵公司協調，預計先有5家店舖提供旅客服務，包括台鐵便當及便利商店等，讓民眾通車後即可使用基本服務；未來則將陸續增加至10多家商店。

市議員杜素吟關注台南鐵路地下化工程進度，指出鐵路地下化從縣市合併後即持續推動，原訂通車期程歷經用地、補償等問題延宕至今，盼工程能如期完成，早日改善台南市區交通。

王銘德說，鐵道局周一已邀集台鐵公司董事長及市長黃偉哲視察台南火車站地下工程，目前台南車站相關工程進度大致良好，其他地下化路段的軌道、電氣等設施也大致完成，部分驗票閘門等設備仍在陸續安裝。

王銘德指出，依鐵道局規畫預計9月上、中旬辦理地下車站揭匾相關活動，完成後將朝今年底前切換至地下路線、開放通車的目標推進。不過，實際通車時間仍須視整體工程進度而定，並須完成交通部履勘及相關改善作業，確認安全無虞後才能正式開放旅客搭乘。

杜素吟表示，台南鐵路地下化工程從早期規畫至今歷經多年，原先預定通車時間一再延後，如今終於進入最後階段，尤其台南車站是整體工程重要關鍵標，希望9月完成接軌後能加速後續工程，朝年底通車目標邁進。

杜素吟指出，鐵路地下化完成後，不僅可改善目前市區多處平交道造成的交通壅塞與等待問題，也可將原有鐵道路廊轉化為新的都市空間，對台南整體交通及都市發展影響深遠。市府也已配合投入相關經費進行地面道路及都市空間規畫，盼地下化完成後能發揮最大效益。

她強調，台南鐵路地下化不只是將火車改到地下行駛，更重要的是重新串聯台南市區東西向交通，未來包括永康等路段也將逐步納入整體改善，盼中央與地方持續合作，讓工程安全、順利完成，讓市民早日享有地下化帶來的交通便利。