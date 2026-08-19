民進黨基隆市長參選人議長童子瑋日前參加七堵區泰安社區舉辦的銀髮滾球趣活動，童子瑋說，滾球考驗手眼協調能力，長輩可以活動筋骨、動腦思考，是很適合社區推廣的運動，他將為基隆的社區爭取更完善的運動空間。

童子瑋說，滾球這項運動看起來很簡單、節奏也非常平穩，但其實很考驗手眼協調的能力。從出手的力道、方向，都需要保持專注去控制身體的肌肉。對長輩來說，這項運動既可以活動筋骨，也能在過程中動腦思考、和大家互相配合，是很適合社區推廣的溫和運動。

童子瑋表示，他在現場親自玩了一下，才發現真的沒有想像中那麼容易，看到很多社區長輩都玩得很投入，還有孫子陪著阿公阿嬤一起來參加，氣氛非常溫馨。

童子瑋說，當社區有愈來愈多適合的場地和活動，運動就會更自然成為生活的一部分，長輩也會更願意出門走走，保持精神和活動力。未來他會繼續為社區爭取更完善的活動空間，讓大家在住家附近就能找到適合自己的運動方式，每天和左右鄰居一起運動、一起說笑，長者的體能跟彼此的感情也都可以變得更好，一舉數得。

童子瑋指出，泰安社區關懷據點用心推廣滾球運動，長輩也都站出來一起運動，他希望大家都能在日常中找到適合自己的運動節奏，愈動愈健康。

與長者泰安社區長者打滾球，童子瑋：為社區爭取更完善運動空間。圖／童子瑋競辦提供

與長者泰安社區長者打滾球，童子瑋：為社區爭取更完善運動空間。圖／童子瑋競辦提供