台南日本友誼市互惠計畫擴大 金澤2大美術館9月起免費入館

台南首創「日本友誼市景點互惠計畫」推出以來獲肯定與支持，市長黃偉哲今天宣布，從今年9月3日起，八田與一技師的故鄉石川縣金澤市也將正式加入互惠計畫，一口氣推出舉世知名的金澤21世紀美術館、金澤能樂美術館這兩大美術館，將提供台南市民專屬優惠。

市府表示，隨著金澤市的加入，目前提供的優惠的日本城市一舉增加到13座城市，共計有高達90個景點或商店提供多元化的專屬優惠給台南市民，

黃偉哲指出，台南跟石川縣金澤市因為八田與一技師的淵源而往來頻繁、情誼深厚，今年5月更與村山卓市長攜手完成兩市締盟，感謝金澤市對台南的支持，這次配合「高雄－小松」直航開通，主動提案加入互惠計畫，更一口氣推出知名的金澤21世紀美術館、金澤能樂美術館這兩個重磅景點以饗台南市民，但要提醒市民朋友注意，金澤21世紀美術館將屬於期間限定優惠，歡迎市民朋友把握優惠期間造訪金澤，欣賞雙美術館展現的藝術之美。

台南市政府指出，以現代藝術為主的金澤21世紀美術館將提供「典藏展」免費的優惠，因配合典藏展展期，優惠期間將至10月18日即截止，至於位在21世紀美術館旁、以傳統藝術為主的金澤能樂美術館，則將在明(2027)年3月31日前都提供入館免費的優惠。金澤市政府也推薦其他其他景點，包括與兩個優惠景點相近、有八田與一技師相關展示的金澤ふるさと偉人館，以及鈴木大拙館、兼六園・金澤城公園等，也都歡迎一併納入規劃順遊。

由於每個點有各自的營業時間與優惠內容，且可能隨時調整，請隨時參見最新公告為主（https://psce.pw/99khp7 ），此外也請市民朋友務必主動向公告景點／商店的工作人員出示台南市民卡或是國民身分證的「正本」，不接受電子檔照片或影印本或是其他替代證件。

金澤能樂美術館將提供台南市民優惠至明年3月底。圖／台南市政府提供