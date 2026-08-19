台南逾7.2億徵收補償費「沒人領」 地政局推上網就能查

台南市統計民眾土地遭徵收、但當時未領取補償費，仍有款項存放在政府專戶，截至2026年7月，2012年至2026年間存入保管專戶、尚未領取的土地徵收補償費，總金額逾7億2000萬元，其中甚至有單筆保管金額超過3000萬元，呼籲民眾盡速查詢，別讓自身權益睡著。

地政局表示，民眾未能及時領取徵收補償費，常見原因包括土地有抵押權或限制登記、所有權人長期旅居國外不易備妥文件，以及土地尚未辦理繼承登記、繼承人間仍需協議等。補償費一旦未於期限內領取，依法會存入專戶保管，若保管通知送達逾15年仍無人領取，將依法歸屬國庫。

地政局已建置「徵收補償費保管款查詢系統」，民眾只要輸入應受補償人的姓名或身分證字號，即可查詢是否有尚未領取、且存入保管專戶未逾15年的徵收補償款。

若查詢結果確認「本人」有未領取的保管款，可進一步連結台南市政府一站式整合服務，透過MyData驗證線上申請土地徵收補償費。

若應受補償人已死亡，則可由全體繼承人協議領取，或由部分繼承人依應繼分申領。相關繼承申辦文件及表格範例，可至台南市地政局網站下載；如委託他人代領，也須檢附委託書。申請方式可採臨櫃或通信辦理。

市長黃偉哲表示，近8年來地政局配合市府各項建設，協助需地機關完成徵收計畫及公告發價作業，共辦理134件徵收案件、取得1298筆工程用地，其中包括道路新建及拓寬47案、橋梁改建13案、排水護岸治理13案等，持續推動各項公共建設。

地政局長陳淑美提醒，過去部分案件因保管通知資料不完整，地政局已陸續重新查明權利人最新地址或繼承人資料，再次寄發通知。民眾若收到相關公文，應儘速辦理；若線上系統查不到資料，但懷疑自己仍有未領取的徵收補償費，也可洽地政局地用科，由專人協助確認。

民眾可透過「徵收補償費保管款查詢系統」查詢，確認是否有屬於自己的徵收補償款，符合資格者應把握15年保管期限內盡速申領。