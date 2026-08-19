快訊

沙德爾颱風生成！朝琉球群島移動 關注下周距離台灣遠近程度

伊朗對荷莫茲控制力大減！川普曬圖爽稱「新美國領土」

低壓帶+低氣壓影響 中南部7縣市大雨特報

聽新聞
0:00 / 0:00

台南逾7.2億徵收補償費「沒人領」 地政局推上網就能查

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市地政局提供徵收保管款系統可快速查詢便捷申領。圖／台南市地政局提供
台南市地政局提供徵收保管款系統可快速查詢便捷申領。圖／台南市地政局提供

台南市統計民眾土地遭徵收、但當時未領取補償費，仍有款項存放在政府專戶，截至2026年7月，2012年至2026年間存入保管專戶、尚未領取的土地徵收補償費，總金額逾7億2000萬元，其中甚至有單筆保管金額超過3000萬元，呼籲民眾盡速查詢，別讓自身權益睡著。

地政局表示，民眾未能及時領取徵收補償費，常見原因包括土地有抵押權或限制登記、所有權人長期旅居國外不易備妥文件，以及土地尚未辦理繼承登記、繼承人間仍需協議等。補償費一旦未於期限內領取，依法會存入專戶保管，若保管通知送達逾15年仍無人領取，將依法歸屬國庫。

地政局已建置「徵收補償費保管款查詢系統」，民眾只要輸入應受補償人的姓名或身分證字號，即可查詢是否有尚未領取、且存入保管專戶未逾15年的徵收補償款。

若查詢結果確認「本人」有未領取的保管款，可進一步連結台南市政府一站式整合服務，透過MyData驗證線上申請土地徵收補償費。

若應受補償人已死亡，則可由全體繼承人協議領取，或由部分繼承人依應繼分申領。相關繼承申辦文件及表格範例，可至台南市地政局網站下載；如委託他人代領，也須檢附委託書。申請方式可採臨櫃或通信辦理。

市長黃偉哲表示，近8年來地政局配合市府各項建設，協助需地機關完成徵收計畫及公告發價作業，共辦理134件徵收案件、取得1298筆工程用地，其中包括道路新建及拓寬47案、橋梁改建13案、排水護岸治理13案等，持續推動各項公共建設。

地政局長陳淑美提醒，過去部分案件因保管通知資料不完整，地政局已陸續重新查明權利人最新地址或繼承人資料，再次寄發通知。民眾若收到相關公文，應儘速辦理；若線上系統查不到資料，但懷疑自己仍有未領取的徵收補償費，也可洽地政局地用科，由專人協助確認。

民眾可透過「徵收補償費保管款查詢系統」查詢，確認是否有屬於自己的徵收補償款，符合資格者應把握15年保管期限內盡速申領。

台南市地政局提供徵收保管款系統可快速查詢便捷申領。圖／台南市地政局提供
台南市地政局提供徵收保管款系統可快速查詢便捷申領。圖／台南市地政局提供

土地徵收 台南 土地 黃偉哲

延伸閱讀

還有7億沒有領！南市提供徵收保管款系統可查詢申領

價值破千億！桃園9萬筆不動產未辦登記繼承 公告期滿恐歸國有

內政部專案小組討論社子島徵收案 彙整意見送北市府

親人過世留房產別急著辦繼承！很多人漏掉這細節登記先卡關

相關新聞

台南日本友誼市互惠計畫擴大 金澤2大美術館9月起免費入館

台南首創「日本友誼市景點互惠計畫」推出以來獲肯定與支持，市長黃偉哲今天宣布，從今年9月3日起，八田與一技師的故鄉石川縣金澤市也將正式加入互惠計畫，一口氣推出舉世知名的金澤21世紀美術館、金澤能樂美術館這兩大美術館，將提供台南市民專屬優惠。

台南逾7.2億徵收補償費「沒人領」 地政局推上網就能查

台南市統計民眾土地遭徵收、但當時未領取補償費，仍有款項存放在政府專戶，截至2026年7月，2012年至2026年間存入保管專戶、尚未領取的土地徵收補償費，總金額逾7億2000萬元，其中甚至有單筆保管金額超過3000萬元，呼籲民眾盡速查詢，別讓自身權益睡著。

還有7億沒有領！南市提供徵收保管款系統可查詢申領

政府為興辦公共建設所需，未能以協議價購或其他方式取得之私人土地，依法辦理徵收，並給予合理補償，若經通知後所有權人未能如期領取補償費，將依法存入專戶保管。而民眾延遲領取補償費，大多因土地上有抵押權或限制登記，所有權人旅居國外不易取得證明文件，或被徵收土地尚未辦理繼承登記，繼承人間需花費時間協商及整備資料等等原因，隨著時間一久，便逐漸遺忘存入專戶之徵收補償費。

東門圓環疑現諸羅城遺構台圖室籲暫緩工程 嘉市府：停工勘查

全台最早建城嘉義市（諸羅縣）建城322年，清代諸羅城東門遺構疑似在東門圓環改善工程重見天日，引發地方文史界高度關注。民眾日前在施工現場發現疑似舊城牆、城門遺構，坑壁可見卵石、石條及紅磚層，附近有10多塊大型石材，文史人士通報市府文化局後，工程暫停，下午安排文資委員現勘。

高鐵嘉義台南車站「雙胞胎」 嘉義站大廳小七變全家旅客誤認

高鐵嘉義站與台南站當年採用同一工程標案，站體設計相似，被旅客戲稱為「雙胞胎車站」。最近嘉義站又出現一個容易讓人混淆的新變化：1樓原7-ELEVEN近期悄悄換成全家便利商店，讓習慣使用7-ELEVEN APP取咖啡的旅客，走進店內才驚覺「走錯了」！

「粉紅超跑」白沙屯媽祖10月再度駐駕嘉市贊境 迎香燈腳湧入

有「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯拱天宮媽祖鑾轎，將於10月9、10日連續2晚，駐駕嘉義市，為大福興宮月老祖廟建廟360周年贊境。消息一出，將吸引全台大批香燈腳南下，掀起宗教觀光熱潮。市府6月17日攜手白沙屯拱天宮及大福興宮，在大福興宮宣布媽祖再度蒞嘉。市長黃敏惠、白沙屯拱天宮主任委員洪文華及大福興宮主任委員曾東本出席；宣布後，大福興宮公布贊境行程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。