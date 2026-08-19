還有7億沒有領！南市提供徵收保管款系統可查詢申領

政府為興辦公共建設所需，未能以協議價購或其他方式取得之私人土地，依法辦理徵收，並給予合理補償，若經通知後所有權人未能如期領取補償費，將依法存入專戶保管。而民眾延遲領取補償費，大多因土地上有抵押權或限制登記，所有權人旅居國外不易取得證明文件，或被徵收土地尚未辦理繼承登記，繼承人間需花費時間協商及整備資料等等原因，隨著時間一久，便逐漸遺忘存入專戶之徵收補償費。

臺南市市長黃偉哲表示，8年來地政局配合本市施政計畫，協助各需地機關完成徵收計畫書報內政部審議，及進行公告發價作業，已辦理134件徵收案件，取得1,298筆工程用地，本府積極辦理相關基礎建設，其中包含道路新建拓寬工程47案，橋梁改建工程13案，排水護岸治理工程13案等，市政建設全力推進。

地政局局長陳淑美呼籲，依《土地徵收條例》相關規定，未領取之補償費應於發給期限屆滿次日起3個月內存入專戶保管，若保管通知送達逾15年仍無人領取，將依法歸屬國庫。民眾可多利用本局建置之「徵收補償費保管款查詢系統」，查詢存入保管專戶未逾15年之徵收補償款，儘速提出申辦，別讓自己的權益睡著了。

地政局說明，經統計截至115年7月，臺南市政府101年至115年存入保管專戶內尚未領取之土地徵收補償費總金額逾7億2千餘萬元，其中甚至有單筆保管金額達3千餘萬者。為提供便捷即時的服務，民眾於「徵收補償費保管款查詢系統」輸入應受補償人之姓名或身分證字號，即可快速查詢，如受補償人「本人」經查詢確實有尚未領取的保管款，更可直接連結臺南市政府一站式整合服務提務-土地徵收補償費申請(需使用MyData驗證)線上申請。

若受補償人已死亡，其徵收補償費得由全體繼承人協議領取，或由部分繼承人按其應繼分申領，申辦繼承應檢附文件及表格範例可至本局網站-下載專區-地用類下載，如有委託他人領取，應一併檢附委託書，申請領取補償費可以臨櫃或通信方式申請，呼籲民眾多加利用，以維護自身權益。

地政局補充，為確保權利人權益，地政局針對以前年度保管通知資料未明確之案件，陸續重新查明最新地址或繼承人資料，再次寄發通知提醒，呼籲民眾如接獲公文通知，務必把握時間儘速辦理，倘若於「徵收補償費保管款查詢系統」查無資料，可電洽本局地用科由專人服務確認，以免權益受損。