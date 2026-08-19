快訊

沙德爾颱風生成！朝琉球群島移動 關注下周距離台灣遠近程度

伊朗對荷莫茲控制力大減！川普曬圖爽稱「新美國領土」

低壓帶+低氣壓影響 中南部7縣市大雨特報

聽新聞
0:00 / 0:00

還有7億沒有領！南市提供徵收保管款系統可查詢申領

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南市地政局提供徵收保管款系統可快速查詢便捷申領。照片／台南市地政局提供
台南市地政局提供徵收保管款系統可快速查詢便捷申領。照片／台南市地政局提供

政府為興辦公共建設所需，未能以協議價購或其他方式取得之私人土地，依法辦理徵收，並給予合理補償，若經通知後所有權人未能如期領取補償費，將依法存入專戶保管。而民眾延遲領取補償費，大多因土地上有抵押權或限制登記，所有權人旅居國外不易取得證明文件，或被徵收土地尚未辦理繼承登記，繼承人間需花費時間協商及整備資料等等原因，隨著時間一久，便逐漸遺忘存入專戶之徵收補償費。

臺南市市長黃偉哲表示，8年來地政局配合本市施政計畫，協助各需地機關完成徵收計畫書報內政部審議，及進行公告發價作業，已辦理134件徵收案件，取得1,298筆工程用地，本府積極辦理相關基礎建設，其中包含道路新建拓寬工程47案，橋梁改建工程13案，排水護岸治理工程13案等，市政建設全力推進。

地政局局長陳淑美呼籲，依《土地徵收條例》相關規定，未領取之補償費應於發給期限屆滿次日起3個月內存入專戶保管，若保管通知送達逾15年仍無人領取，將依法歸屬國庫。民眾可多利用本局建置之「徵收補償費保管款查詢系統」，查詢存入保管專戶未逾15年之徵收補償款，儘速提出申辦，別讓自己的權益睡著了。

地政局說明，經統計截至115年7月，臺南市政府101年至115年存入保管專戶內尚未領取之土地徵收補償費總金額逾7億2千餘萬元，其中甚至有單筆保管金額達3千餘萬者。為提供便捷即時的服務，民眾於「徵收補償費保管款查詢系統」輸入應受補償人之姓名或身分證字號，即可快速查詢，如受補償人「本人」經查詢確實有尚未領取的保管款，更可直接連結臺南市政府一站式整合服務提務-土地徵收補償費申請(需使用MyData驗證)線上申請。

若受補償人已死亡，其徵收補償費得由全體繼承人協議領取，或由部分繼承人按其應繼分申領，申辦繼承應檢附文件及表格範例可至本局網站-下載專區-地用類下載，如有委託他人領取，應一併檢附委託書，申請領取補償費可以臨櫃或通信方式申請，呼籲民眾多加利用，以維護自身權益。

地政局補充，為確保權利人權益，地政局針對以前年度保管通知資料未明確之案件，陸續重新查明最新地址或繼承人資料，再次寄發通知提醒，呼籲民眾如接獲公文通知，務必把握時間儘速辦理，倘若於「徵收補償費保管款查詢系統」查無資料，可電洽本局地用科由專人服務確認，以免權益受損。

內政部 土地 黃偉哲

延伸閱讀

內政部專案小組討論社子島徵收案 彙整意見送北市府

價值破千億！桃園9萬筆不動產未辦登記繼承 公告期滿恐歸國有

親人過世留房產別急著辦繼承！很多人漏掉這細節登記先卡關

確保房東、房客權益 六都租服公會、國家住都中心加速寄居蟹案件轉

相關新聞

台南日本友誼市互惠計畫擴大 金澤2大美術館9月起免費入館

台南首創「日本友誼市景點互惠計畫」推出以來獲肯定與支持，市長黃偉哲今天宣布，從今年9月3日起，八田與一技師的故鄉石川縣金澤市也將正式加入互惠計畫，一口氣推出舉世知名的金澤21世紀美術館、金澤能樂美術館這兩大美術館，將提供台南市民專屬優惠。

台南逾7.2億徵收補償費「沒人領」 地政局推上網就能查

台南市統計民眾土地遭徵收、但當時未領取補償費，仍有款項存放在政府專戶，截至2026年7月，2012年至2026年間存入保管專戶、尚未領取的土地徵收補償費，總金額逾7億2000萬元，其中甚至有單筆保管金額超過3000萬元，呼籲民眾盡速查詢，別讓自身權益睡著。

還有7億沒有領！南市提供徵收保管款系統可查詢申領

政府為興辦公共建設所需，未能以協議價購或其他方式取得之私人土地，依法辦理徵收，並給予合理補償，若經通知後所有權人未能如期領取補償費，將依法存入專戶保管。而民眾延遲領取補償費，大多因土地上有抵押權或限制登記，所有權人旅居國外不易取得證明文件，或被徵收土地尚未辦理繼承登記，繼承人間需花費時間協商及整備資料等等原因，隨著時間一久，便逐漸遺忘存入專戶之徵收補償費。

東門圓環疑現諸羅城遺構台圖室籲暫緩工程 嘉市府：停工勘查

全台最早建城嘉義市（諸羅縣）建城322年，清代諸羅城東門遺構疑似在東門圓環改善工程重見天日，引發地方文史界高度關注。民眾日前在施工現場發現疑似舊城牆、城門遺構，坑壁可見卵石、石條及紅磚層，附近有10多塊大型石材，文史人士通報市府文化局後，工程暫停，下午安排文資委員現勘。

高鐵嘉義台南車站「雙胞胎」 嘉義站大廳小七變全家旅客誤認

高鐵嘉義站與台南站當年採用同一工程標案，站體設計相似，被旅客戲稱為「雙胞胎車站」。最近嘉義站又出現一個容易讓人混淆的新變化：1樓原7-ELEVEN近期悄悄換成全家便利商店，讓習慣使用7-ELEVEN APP取咖啡的旅客，走進店內才驚覺「走錯了」！

「粉紅超跑」白沙屯媽祖10月再度駐駕嘉市贊境 迎香燈腳湧入

有「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯拱天宮媽祖鑾轎，將於10月9、10日連續2晚，駐駕嘉義市，為大福興宮月老祖廟建廟360周年贊境。消息一出，將吸引全台大批香燈腳南下，掀起宗教觀光熱潮。市府6月17日攜手白沙屯拱天宮及大福興宮，在大福興宮宣布媽祖再度蒞嘉。市長黃敏惠、白沙屯拱天宮主任委員洪文華及大福興宮主任委員曾東本出席；宣布後，大福興宮公布贊境行程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。