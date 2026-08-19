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東門圓環疑現諸羅城遺構台圖室籲暫緩工程 嘉市府：停工勘查

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
全台最早建城嘉義市（諸羅縣）建城322年，清代諸羅城東門遺構疑似在東門圓環改善工程重見天日，民眾日前在施工現場發現疑似舊城牆、城門遺構，坑壁可見卵石、石條及紅磚層，附近有10多塊大型石材，文史人士通報市府文化局，工程暫停，下午安排文資委員現勘。圖／讀者提供
全台最早建城嘉義市（諸羅縣）建城322年，清代諸羅城東門遺構疑似在東門圓環改善工程重見天日，民眾日前在施工現場發現疑似舊城牆、城門遺構，坑壁可見卵石、石條及紅磚層，附近有10多塊大型石材，文史人士通報市府文化局，工程暫停，下午安排文資委員現勘。圖／讀者提供

全台最早建城嘉義市（諸羅縣）建城322年，清代諸羅城東門遺構疑似在東門圓環改善工程重見天日，引發地方文史界高度關注。民眾日前在施工現場發現疑似舊城牆、城門遺構，坑壁可見卵石、石條及紅磚層，附近有10多塊大型石材，文史人士通報市府文化局後，工程暫停，下午安排文資委員現勘。

台灣圖書室發表聲明，呼籲市府文化局把握這次難得機會，暫緩東門圓環原有景觀工程，針對地下疑似城牆、城門，甚至可能年代更早的歷史遺構，進行全面、完整且科學的考古調查研究。台圖室指出，古城牆拆除至今約120年，如今卻以意想不到的方式重新浮現，地下牆基究竟藏著什麼歷史訊息，有待科學證據揭開。聲明強調，「讓證據說話，城門可能沒有消失」，這次發現或許是嘉義重新認識諸羅古城的重要契機。

聲明表示，1906年梅山大地震及日本時代道路重劃，使受損古城牆最終走向拆除。百餘年來，地面上城牆雖消失，但嘉義人仍透過詩文創作、神明遶境、建築意象及文史走讀等方式，持續保存對古城的記憶。台圖室認為，近年嘉義積極推動建城歷史與諸羅文化，地方也透過「人在、神在、城就在」等城市文化敘事，重新建構嘉義古城的歷史意義。如今東門圓環意外挖出疑似歷史遺構，埋藏在土地中實物，反而可能為長期文史研究提供最直接的佐證。

聲明指出，東門圓環屬公有土地，開挖調查不致造成居民生活上的重大干擾，加上範圍不大、地層不深，市民對歷史保存也展現高度關注，因此更應趁目前工程已經停工之際，留下充分時間進行完整調查，而不是急著恢復原有工程。

台圖室呼籲文化局暫緩原定公園改善景觀工程，對東門圓環地下可能存在的城牆，或年代更早的遺構，進行完整、全面且科學的考古研究，讓未來的公園設計真正承載諸羅城的歷史厚度，也替嘉義近年文化發展留下更具意義的歷史定位。文化局表示，接獲民眾提報發現舊城遺構後，立即會同建設處了解，並依文化資產保存法要求停止工程，安排文資委員現勘，將視出土遺構情形研議後續處理。

全台最早建城嘉義市（諸羅縣）建城322年，清代諸羅城東門遺構疑似在東門圓環改善工程重見天日，民眾日前在施工現場發現疑似舊城牆、城門遺構，坑壁可見卵石、石條及紅磚層，附近有10多塊大型石材，文史人士通報市府文化局，工程暫停，下午安排文資委員現勘。圖／嘉市文化局提供
全台最早建城嘉義市（諸羅縣）建城322年，清代諸羅城東門遺構疑似在東門圓環改善工程重見天日，民眾日前在施工現場發現疑似舊城牆、城門遺構，坑壁可見卵石、石條及紅磚層，附近有10多塊大型石材，文史人士通報市府文化局，工程暫停，下午安排文資委員現勘。圖／嘉市文化局提供

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圓環 工程 嘉義

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