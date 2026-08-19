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高鐵嘉義台南車站「雙胞胎」 嘉義站大廳小七變全家旅客誤認

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
高鐵嘉義站二樓大廳7-ELEVEN，目前嘉義站形成「1樓全家、2樓7-ELEVEN」的配置。記者魯永明／攝影
高鐵嘉義站二樓大廳7-ELEVEN，目前嘉義站形成「1樓全家、2樓7-ELEVEN」的配置。記者魯永明／攝影

高鐵嘉義站與台南站當年採用同一工程標案，站體設計相似，被旅客戲稱為「雙胞胎車站」。最近嘉義站又出現一個容易讓人混淆的新變化：1樓原7-ELEVEN近期悄悄換成全家便利商店，讓習慣使用7-ELEVEN APP取咖啡的旅客，走進店內才驚覺「走錯了」！

有旅客在社群臉書分享趣事，表示台南、嘉義高鐵站不僅外觀相似，連站內商店配置也高度雷同，日前他照習慣使用7-ELEVEN APP購買預訂咖啡，到嘉義高鐵站1樓取貨，進店後才發現原本熟悉的7-ELEVEN已變成全家。旅客拿著手機向店員詢問時，店員淡淡回應，「我們不是小7，我們是全家。」讓他當場錯愕，也笑稱自己一時之間「還以為全家就是統一超商」。

事實上，嘉義高鐵站1樓便利商店並非永久固定由單一品牌經營，而是採定期招商、招標方式辦理。原本由統一超商經營的店面，6月下旬更換為全家便利商店，統一超商轉至2樓繼續營業。因此，目前嘉義高鐵站形成「1樓全家、2樓7-ELEVEN」的配置；旅客若只憑過去印象尋找便利商店，很可能一時找不到原本熟悉的7-ELEVEN。

嘉義高鐵站「認錯站」現象早存在。有網友發文，高鐵嘉義站與台南站「長得幾乎一模一樣」，從月台、站體到站內商業空間都讓人產生強烈既視感，甚至連摩斯漢堡、7-ELEVEN、星巴克等連鎖店的位置都十分相近，不熟悉2站的旅客，從手扶梯下來後甚至可能一度懷疑自己是不是下錯站。台灣高鐵回應，台南站與嘉義站屬同一工程標案，因此2座車站在建築設計上具有高度相似性。

高鐵嘉義站1樓大廳原7-ELEVEN，近期悄悄換成全家便利商店，讓習慣使用7-ELEVEN APP取咖啡的旅客，走進店內才驚覺「走錯了」！記者魯永明／攝影
高鐵嘉義站1樓大廳原7-ELEVEN，近期悄悄換成全家便利商店，讓習慣使用7-ELEVEN APP取咖啡的旅客，走進店內才驚覺「走錯了」！記者魯永明／攝影

嘉義 高鐵 雙胞胎

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