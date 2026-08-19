「粉紅超跑」白沙屯媽祖10月再度駐駕嘉市贊境　迎香燈腳湧入

有「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯拱天宮媽祖鑾轎，將於10月9、10日連續2晚，駐駕嘉義市，為大福興宮月老祖廟建廟360周年贊境。消息一出，將吸引全台大批香燈腳南下，掀起宗教觀光熱潮。市府6月17日攜手白沙屯拱天宮及大福興宮，在大福興宮宣布媽祖再度蒞嘉。市長黃敏惠、白沙屯拱天宮主任委員洪文華及大福興宮主任委員曾東本出席；宣布後，大福興宮公布贊境行程。

大福興宮公布行程：白沙屯拱天宮三媽祖10月9日上午7時抵達重慶路與漢口路口，與紅壇及各地香燈腳會合，上午8時配合大福興宮繞境，在嘉市街區巡行賜福，中午停駕南天門太子行宮休息，晚間進駐大福興宮，供信眾參拜祈福。10月10日上午8時，媽祖將再由大福興宮起駕，巡行嘉義街巷，中午前往市府休息，晚間返回大福興宮駐駕。詳細路線以大福興宮公布的路關圖為準。

白沙屯媽祖再次蒞臨，不只是地方宗教盛事，也有助凝聚城市向心力。市府協助交通、秩序及活動規畫，讓信眾安心參與。2023年白沙屯媽祖首度來嘉贊境，隔3年再次南下，黃敏惠盼媽祖為嘉義祈福，為城市注入平安與力量。迎接白沙屯媽祖及全台香燈腳，大福興宮提前準備，通往宮廟林森東路3處路口搭建大型牌樓，宮前廣場鋪設全新水泥停車場，停業廢棄游泳池填平改建停車空間，營造迎接媽祖的莊嚴喜慶氣氛。

大福興宮提醒，贊境活動採自主參加，白沙屯拱天宮不受理報名，香燈腳的食宿及交通須自行安排。由於嘉市區交通繁忙，除公務車外，建議遊覽車及私人車輛避免隨行，多利用大眾運輸工具。參與信眾可戴白沙屯進香橘色小帽識別，也應配合主辦宮廟行程，遵守交通秩序、珍惜食物及落實環保。

白沙屯媽祖徒步進香以路線隨興、不固定聞名，覆蓋粉紅轎布的鑾轎更被信眾暱稱「粉紅超跑」，每年吸引數十萬信眾追隨。此次連續2晚駐駕嘉義市，除了宗教信仰交流，也將考驗城市交通、公共安全及接待量能，嘉市能否把宗教盛事轉化為城市觀光亮點，值得期待。

迎接白沙屯媽祖及全台香燈腳，大福興宮提前準備，通往宮廟林森東路3處路口搭建大型牌樓，宮前廣場鋪設全新水泥停車場，停業廢棄游泳池填平改建停車空間，營造迎接媽祖的莊嚴喜慶氣氛。記者魯永明／攝影

有「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯拱天宮媽祖鑾轎，將於10月9、10日連續2晚，駐駕嘉義市，為大福興宮月老祖廟建廟360周年贊境。圖／大福興宮提供