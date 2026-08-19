有人酗酒路倒、有長者為看診叫救護車…台南消防局：不拒送但先告知收費

台南市報案救護類型百百種，許多看似無健康急迫性，但曾有酒醉者不願上救護車，後續卻疑被嘔吐物噎死，消防人員直言憂心「萬一沒送，死掉怎麼辦？」南市消防局表示，現對非緊急傷患採取「不拒送，先告知要收費」，從源頭解決資源濫用。

分布全市的消防局救護車共有六十一輛，每月平均出勤近一萬趟，城鄉差距大，例如七月出勤最多趟為永康區一一六七件、最少是龍崎區十六件，其他東區九三一件、左鎮區廿四件。一名消防員說，出勤理由百百種，有偏鄉長者不符申請復康巴士資格，想看門診便叫救護車，包括「大學生割傷」、「做愛做到昏倒」都打一一九。

消防員指出，前年有民眾酒醉路倒，家屬報案，本人卻不願上救護車而未送醫，後來家屬感覺狀況不對又報案，到場發現該人竟疑被嘔吐物噎死，家屬質疑第一趟未送醫，聲請國賠，還在爭訟中；南區也發生過女子被車撞堅持不送醫，事後卻診斷出骨裂，以致如今變成秉持服務精神「不拒送」，只要報案都先協助。

消防局說明，經救護人員評估當事人屬於急診檢傷分類第五級「非緊急傷病患」，將一律告知要收費，只有孕產婦、低收入戶若覺得不舒服撥打一一九，依規定不能拒送、也不收費。另外，送達醫院後刻意躲避急診掛號，跑去門診就醫等患者，一律開單收費；針對占用救護資源特殊個案，透過轉介相關局處做訪視或協助送醫，針對「經常性飲酒者」也研擬是否轉介相關單位關懷訪視或接受戒酒治療，盼從源頭解決救護資源濫用問題。