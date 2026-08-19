救護車出勤2成沒載傷患…台南消防局：多因當事人不願送醫

各地頻見濫用救護車資源，台南市審計處指出，南市消防局近四年出勤，平均兩成多未載送傷病患，還有經常性酒醉路倒者把救護車當計程車，消防局雖對濫用情形有收費機制，審查流程卻緩慢，曾拖八個月才開會，難降低此情況。

南市消防局回應，會加速收費審查相關作業流程，至於空車情況，有許多輕微交通事故、民眾路倒等報案，當事人表明不需送醫，才導致空車返隊。

南市審計處總決算審核報告指出，南市消防局有訂消防救護車收費標準，由收費審核小組開會審查，卻未規範會議召開期程，以致部分告知單開立逾八個月才審核，不利降低濫用緊急救護資源的效果。

審計處也指出，近四年救護車每年平均救護出勤十萬餘次，未運送傷病患就醫平均兩萬餘次，平均比率為百分之廿一點六九，更有經常性酒醉路倒民眾使用救護車，影響急重症患者救護資源，應檢討改善、落實緊急救護分流，提升整體救護系統韌性與永續運作能力。

消防局說明，目前收費標準是依據「台南市政府消防局執行消防救護車收費實施計畫」，每件費用一五○○元，收費審核小組則由兩名外聘醫師、十一名各大隊外勤人員擔任委員，原本是每半年定期開一次，半數通過即成立。

消防局表示，去年開單九件、成立六件，今年迄今開單三件，成立兩件，因去年審核小組剛好在一月開完會，因至七月案件量仍不多，為避免讓各大隊人員來回奔波，才出現逾八個月開會，為增進效率，已著手修正「收費審核小組作業規定」，未來救護車收費單開立後，隔月即開會審議。

至於逾五分之一的救護資源未運送傷病患，消防局解釋，救護車出勤最大宗原因是「輕微交通事故」，當事人多表明不需送醫，其次報案原因是街友或民眾路倒，目擊者通報，當事人也堅持不願就醫；第三則是當事人明顯病逝或死亡，這三種都是主要造成空車返隊原因，且這些並非毫無原因無故撥打一一九、謊報案件，也無法依消防法開罰。