嘉市擴大抽驗市售苦茶油4件全數合格 食安風暴下嚴查製程風險

國內近期接連發生苦茶油檢出致癌物質苯駢芘超標事件，累計8起案件，引發消費者對食用油安全高度關注。嘉市府衛生局接獲通報後立即清查問題產品流向，通知業者下架停售，8月4日擴大抽驗市售苦茶油，針對多環芳香族碳氫化合物（PAHs）中的苯(a)駢芘等4項指標進行檢驗，4件產品結果全數符合規定。

衛生局表示，此次抽驗的4件苦茶油，包括「源發商行」1月27日向緯承實業公司進貨苦茶油，檢出苯駢芘1.9μg/kg、PAH4為7.7μg/kg；「名匠純油工坊」自製名匠小籽苦茶油，苯駢芘1.0μg/kg、PAH4為5.4μg/kg。統購實業公司自製「麻油車頂級冷壓苦茶油」，苯駢芘1.3μg/kg、PAH4為7.2μg/kg；同公司自製的「永齡選物頂級冷壓苦茶油」，苯駢芘0.9μg/kg、PAH4為5.3μg/kg，4件產品均符合規定。依現行標準，苦茶油苯駢芘限量每公斤低於2.0微克μg/kg，PAH4低於10μg/kg作監測指標。

由於嘉縣市近期多起苦茶油被檢出苯駢芘，食安疑慮持續升高，衛福部食藥署啟動產官學交流，從原料、製程到成品管理，協助業者找出苯駢芘可能產生的風險環節，舉辦苦茶油製程管理交流會議，首場雲林舉辦結束，明天嘉大林森校區最後一場。會議聚焦「苯駢芘可能在哪一個製程環節產生」，課程涵蓋HACCP制度、苦茶油製程關鍵管制點（CCP）、油脂製造業法規及標示規範，以及苯駢芘風險分析。

衛生局表示，將持續配合食藥署辦理食用油脂製造業稽查專案，配合下半年啟動的國內製造油品專案輔導計畫，積極促請轄內食用油脂製造業者接受專業機關或團體進廠輔導，強化自主品管及製程管理。提醒食品業者，依食品安全衛生管理法，應落實食品安全自主管理；若發現產品有危害衛生安全之虞，應主動停止製造、加工、販賣、辦理回收通報主管機關。若經查獲未主動通報及採取相關措施，處新3萬元以上、300萬元以下罰鍰。消費爭議撥打1950消費者服務專線。食品衛生問題可洽衛生局食品藥物管理科，電話05-2338066。