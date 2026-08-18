台南地下車站拚年底第一階段通車 站體外觀首次曝光

鐵道局18日正式公開「台南地下車站」外觀，同時宣告鐵路地下化工程邁入啟用前衝刺期，並將於2026年底第一階段通車同時啟用台南車站新站體，這座融合歷史傳承與現代化建築的車站，即將成為台南嶄新的城市門戶。

新站配置3處出入口，1號出入口沿用既有台鐵前站出口，穿越既有第一、二月台即可進入新站，2號出入口位大學西路與前鋒路路口，採挑高14公尺大頂棚設計，創造出城市大客廳，也讓古蹟車站成為新站端景，另外，大頂棚下方設有半戶外穿廊，可以便捷連通北門路及前鋒路。3號出入口近小東路南側之前鋒路，採黃花崗石搭配玻璃帷幕設計，展現輕盈現代感。

車站地下穿堂層設置有售票大廳、商店及服務中心，並有親子廁所、哺集乳室、祈禱室等友善設施，提供舒適便利的乘車空間。地下月台層採2島式4股道設計，滿足每天高運量旅運人次。

3處出入口皆有配置計程車招呼區、臨停區，北門路及前鋒路側也有公車站，鄰近3號出入口旁則設有機車停車場及地下汽車停車場，地下停車場直接連結車站大廳，通車時停車場將同時啟用，方便旅客轉乘。

原前站的古蹟車站主站體將於新站啟用後暫時封閉，持續辦理修復，未來修復完成後，旅客由古蹟車站進出新站的下沉廣場及車站大廳。另外工程開挖時出土的南、北轉車台及機關車維修庫遺構，也將移回原址並作展示重現風華，新舊融合共存共榮，將為台南城市發展寫下嶄新的篇章。