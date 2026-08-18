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台南地下站3出入口串接前後站9月揭牌 鐵道局將消除23處立體鐵道設施

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
下沉廣場串聯地面層與地下穿堂層動線。圖／鐵道局提供
下沉廣場串聯地面層與地下穿堂層動線。圖／鐵道局提供

動工超過6年的台南鐵路地下化工程，其中重要里程碑「台南地下站」預定9月初揭牌、年底前和第一階段通車同時啟用。新站配置3處出口，除了用連通道連結前後站外，新增1處也將串聯車站與周邊道路。鐵道局預估，通車後台南段將消除23處立體鐵路設施，平交道、地下橋及路橋等。

南鐵地下化指標工程「台南地下站」進入啟用前衝刺期，象徵通車進入倒數階段。昨日台南市政府與台鐵已完成現勘，確認車站主體、設施與動線大致完成，後續將再進行細部檢查與修正，正式通車時間須待中央完成履勘程序後確定。

鐵道局今天也正式對外公開新的台南地下站站外觀，新站設有13家商店、服務中心、無障礙設施、2島式月台及4股道，且前後站可藉由通道貫通。

鐵道局南部工程分局副分局長王淳玄表示，新站共配置3處出入口。1號出入口沿用既有台南火車站前站出口，穿越1、2月台即可進入新站；2號出入口位於原後站、成功大學一帶，以挑高14公尺大頂棚設計，創造城市大客廳，串接北門路及前鋒路，既有車站則成為新站端景；新增的3號出口則是位於小東路南側的前鋒路，採用黃花崗石搭配玻璃帷幕。

王淳玄指出，3處出入口皆有配置計程車招呼區、臨停區，北門路及前鋒路側也有公車站，鄰近3號出入口旁則設有機車停車場及地下汽車停車場，地下停車場直接連結車站大廳，通車時停車場將同時啟用，方便旅客轉乘。

鐵道局說，地下化通車後，全線可消除23處立體鐵路設施，包括平交道、地下道及陸橋等，提升交通安全與都市縫合效益。但通車初期因部分樓梯、電扶梯與站體工程需分階段施作，部分出入口與設施將先行啟用，後續再逐步完成第二階段工程。

鐵道局期盼未來新站營運後提高列車班次與路線容量，原本的台南車站因為仍是古蹟，因此將在新站啟用後暫時封閉、辦理修復。工程完成後，旅客可由古蹟車站進出新站的下沉廣場及車站大廳。另，工程開挖時出土的南、北轉車台及機關車維修庫遺構，也將移回原址並作展示重現風華。

動工超過6年的台南鐵路地下化工程，台南地下站預計9月啟用。圖／鐵道局提供
動工超過6年的台南鐵路地下化工程，台南地下站預計9月啟用。圖／鐵道局提供

下沉廣場串聯地面層與地下穿堂層動線。圖／鐵道局提供
下沉廣場串聯地面層與地下穿堂層動線。圖／鐵道局提供

台南地下車站2號出入口大頂棚挑高14公尺，展現輕盈通透的現代設計。圖／鐵道局提供
台南地下車站2號出入口大頂棚挑高14公尺，展現輕盈通透的現代設計。圖／鐵道局提供

台南 鐵道 台鐵

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