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台南地下車站外觀首度亮相 第一階段年底通車
台南地下車站的外觀今天首度曝光，其中2號出入口採挑高14公尺的大頂棚設計，創造出城市大客廳，並在下方設有半戶外穿廊等，預計第一階段在今年底通車。
交通部今天舉行例行記者會，鐵道局南部工程分局副分局長王淳玄在會中表示，新站配置3處出入口，1號出入口沿用既有台鐵前站出口，穿越既有第一、二月台即可進入新站，2號出入口位於大學西路與前鋒路路口，採挑高14公尺大頂棚設計，創造出城市大客廳，也讓古蹟車站成為新站端景。
鐵道局指出，另外，大頂棚下方設有半戶外穿廊，可以便捷連通北門路及前鋒路。3號出入口近小東路南側前鋒路，採黃花崗石搭配玻璃帷幕設計，展現輕盈現代感。
鐵道局說，3處出入口皆有配置計程車招呼區、臨停區，北門路及前鋒路側也有公車站，鄰近3號出入口旁則設有機車停車場及地下汽車停車場，地下停車場直接連結車站大廳，通車時停車場將同時啟用，方便旅客轉乘。
鐵道局表示，車站地下穿堂層設置有售票大廳、商店及服務中心，並有親子廁所、哺集乳室、祈禱室等友善設施，提供舒適便利的乘車空間，地下月台層採2島式4股道設計，滿足每天高運量旅運人次。
鐵道局說，原前站的古蹟車站主站體將於新站啟用後暫時封閉，持續辦理修復，未來修復完成後，旅客可由古蹟車站進出新站的下沉廣場及車站大廳。
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