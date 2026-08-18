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莿桐青農3年改良種出無油耗味花生 8/29台北希望廣場發布會

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
莿桐鄉青農李首清經三年辛苦改良，終能種出沒有油耗味的紅皮高油酸花生，新品發表會將在台北希望廣場同步上市，讓國人吃到可長期保存的健康花生。記者蔡維斌／攝影
莿桐鄉青農李首清經三年辛苦改良，終能種出沒有油耗味的紅皮高油酸花生，新品發表會將在台北希望廣場同步上市，讓國人吃到可長期保存的健康花生。記者蔡維斌／攝影

蒜頭故鄉的雲林縣莿桐鄉，鄉公所今天以青農李首清經3年改良成功的「紅不讓」花生為主軸，舉辦優質農產發表會，強調這款紅皮花生新品種，含豐富高油酸及不飽和脂肪酸，有別於一般花生容易產生油耗味，是可較長期保存的健康花生，將於本月29日在台北希望廣場同步上市，期為莿桐好農產揮出「HOME RUN！」。

莿桐合作農場青農李首清指出，15年前接手家中農場種植傳統花生，發現經高溫加工後花生油脂容易變質，冬季約2、3個月，夏季只約2周就容易出現油耗味，為解決花生不易保存的問題，他再攻讀生技研究所，從花生組成的成分、油脂進行研究，最後發現與品種有關。

他說，3年前台南農改場合作開始選育，經不斷改良試種，終讓他克服了油耗味（臭油埃味）難題，但口感香氣卻不如預期，再經一番努力終於種出口感和保存性俱佳的「紅皮高油酸花生」，目前契作87公頃並建立產銷履歷認證，並取名為「紅不讓」花生。

李首清說，一般花生最多保存約3個月，「紅不讓」常溫可保存8至10個月，油脂穩定性高、單元不飽和脂肪酸高達8成，既不會有油耗味，且具堅果濃郁香氣，栽種成長期比傳統短約10天，抗病性穩定，取名「紅不讓」象徵著育種過程，有如棒球「兩好三壞」，更要堅持才有機會揮出全壘打。

今天莿桐優農發表會，由鄉長廖秋蓉主持，除展示蒜頭、馬鈴薯、香蕉、小黃瓜等特級農產，更主打新品花生「紅不讓」，她說，8月29日將帶領莿桐優農到台北希望廣場，舉辦發布會與食農闖關，讓國人認識在地農業職人精神。

立委劉建國也到場代言，並感謝青農李首清費心成功改造出新品種花生，為國產花生找到新出路，他說，8月29日將把「紅不讓」結合所有莿桐超優的農產帶到台北和更多國人一起分享，機會相當難得，歡迎大家前往品嘗，一起為雲林優農揮出「HOME RUN！」。

立委劉建國也為國產「紅不讓」花生新品代言，強調旦一種好吃又可長期保存，不會有油耗味的好花生。記者蔡維斌／攝影
立委劉建國也為國產「紅不讓」花生新品代言，強調旦一種好吃又可長期保存，不會有油耗味的好花生。記者蔡維斌／攝影

莿桐優質農產將於本月二十九日北上到台北希望廣場發表會，和國人一起分享。記者蔡維斌／攝影
莿桐優質農產將於本月二十九日北上到台北希望廣場發表會，和國人一起分享。記者蔡維斌／攝影

莿桐優質農產將於本月二十九日北上到台北希望廣場，和國人一起分享，立委劉建國代言並當場品嘗香脆小黃瓜，強調莿桐好物保證營養又好吃。記者蔡維斌／攝影
莿桐優質農產將於本月二十九日北上到台北希望廣場，和國人一起分享，立委劉建國代言並當場品嘗香脆小黃瓜，強調莿桐好物保證營養又好吃。記者蔡維斌／攝影

青農李首清說明三年來改良並產出「紅不讓」的歷程。記者蔡維斌／攝影
青農李首清說明三年來改良並產出「紅不讓」的歷程。記者蔡維斌／攝影

莿桐鄉長廖秋蓉逐一介紹莿桐好農產出的各項優質農產，並將全部上等農產帶到台北和更多國人分享。記者蔡維斌／攝影
莿桐鄉長廖秋蓉逐一介紹莿桐好農產出的各項優質農產，並將全部上等農產帶到台北和更多國人分享。記者蔡維斌／攝影

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