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嘉義購物節42天破3億遭小歐盟質疑大額消費灌高 市府：依法行政中立

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
小民參政歐巴桑聯盟東區市議員參選人陳玥妗（左）與西區市議員參選人林詩涵（右），要求市府公布高額消費占比，以及近6980萬元公共資源投入後的實際效益。圖／小民參政歐巴桑聯盟提供
小民參政歐巴桑聯盟東區市議員參選人陳玥妗（左）與西區市議員參選人林詩涵（右），要求市府公布高額消費占比，以及近6980萬元公共資源投入後的實際效益。圖／小民參政歐巴桑聯盟提供

嘉義購物節開跑42天，市府公布發票登錄金額突破3億元，不過小民參政歐巴桑聯盟今天質疑，購屋等少數高額消費可能大幅推升總額，要求市府公開高額消費占比、產業及店家流向，釐清市場、夜市、商圈及獨立小店實際受益情形。市府回應，對所有參選人的選舉行為，依法行政中立，拚經濟是市民共識，大公司、小店家都是「產業嘉義隊」。

嘉義市政府回應，對於所有參選人的選舉行為，行政機關依法行政中立；拚經濟是所有市民的共識，不論大公司或小店家，都是「產業嘉義隊」，大家一起努力。

小民參政歐巴桑聯盟、西區市議員參選人林詩涵及東區市議員參選人陳玥妗今天在嘉義市政府前舉行記者會。陳玥妗表示，今年購物節登錄金額突破1億元時，關鍵發票是一筆約390萬元購屋消費，首名「月霸王」累積登錄金額更超過1396萬元，顯示少數大額消費可能明顯影響整體數字。

陳玥妗說，消費者依規定登錄並沒有問題，問題在於市府如何解讀數據。購屋通常經過較長時間評估，交易在購物節期間完成並登錄，不等同可以證明購屋決定是由購物節促成。她也舉例，若將1396萬元換算31天，平均每天約45萬元，凸顯高額消費者與一般民眾日常消費差距。

她表示，2024年「嘉購王」一人登錄約3788萬元，2025年約3912萬元，今年又設有周霸王、月霸王及嘉購王排行榜，因此要求市府公布不同消費金額區間、產業及店家類型，並揭露前10名及前1%參加者占總登錄金額比例，將一般消費與高額消費分開呈現。

林詩涵則表示，今年購物節及消費振興相關措施涉及至少6980萬元，包括購物節委託案決標金額1980萬元、商圈夜市券及「滿千送百」各2500萬元，公共資源投入後，應有更完整資料檢驗實際效果。

針對市府日前公布商圈夜市券使用率達99%，林詩涵也要求公開最終核銷金額、99%的計算方式，以及市場、夜市、商圈小店與其他店家的使用分布，作為後續政策調整依據。

小民參政歐巴桑聯盟今天在嘉義市政府前舉行記者會，質疑購物節登錄金額突破3億元，但少數高額消費可能拉高整體數字，要求市府公開消費結構及店家流向。圖／小民參政歐巴桑聯盟提供
小民參政歐巴桑聯盟今天在嘉義市政府前舉行記者會，質疑購物節登錄金額突破3億元，但少數高額消費可能拉高整體數字，要求市府公開消費結構及店家流向。圖／小民參政歐巴桑聯盟提供

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