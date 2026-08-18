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進軍全台小七超商 南市北門農會紅蔥玉米脆上架

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市北門區農會推出的特色加工產品「紅蔥鹽味玉米脆」爆紅，農業局與農會今宣布已與統一超商合作，將在全台小七門市鋪貨。記者謝進盛／翻攝
台南市北門區農會推出的特色加工產品「紅蔥鹽味玉米脆」爆紅，農業局與農會今宣布已與統一超商合作，將在全台小七門市鋪貨。記者謝進盛／翻攝

台南市北門區農會推出的特色加工產品「紅蔥鹽味玉米脆」爆紅，農業局與農會今宣布已與統一超商合作，將在全台小七門市鋪貨，將北門在地紅蔥頭轉化為日常休閒零食，讓台南在地農產以更多元的樣貌走進消費者生活。

農業局與北門區農會今天特定安排在北門南鯤鯓代天府統一超商舉辦記者會，市長黃偉哲、立委陳亭妃現身出席，黃偉哲說，北門紅蔥頭是大北門地區具代表性的特色農產，此次開發為休閒食品並進入便利商店通路，展現地方農會積極開發市場的成果，也讓更多消費者認識台南在地好物。

農業局局長馮祥勇指出，北門區農會透過合作夥伴云品生活公司拓展銷售通路。市府也將持續透過農產行銷及加工加值等相關資源，鼓勵農會發展特色加工產品，強化品牌及市場競爭力。

北門區農會總幹事陳柏凱表示，農會持續投入農產品加工研發，希望透過產品創新提升農產附加價值，並尋找多元銷售通路。「紅蔥鹽味玉米脆」將北門紅蔥香融入酥脆零食，期盼透過便利商店通路，讓更多年輕消費者認識北門農產。

台南市北門區農會推出的特色加工產品「紅蔥鹽味玉米脆」爆紅，農業局與農會今宣布已與統一超商合作，將在全台小七門市鋪貨。記者謝進盛／翻攝
台南市北門區農會推出的特色加工產品「紅蔥鹽味玉米脆」爆紅，農業局與農會今宣布已與統一超商合作，將在全台小七門市鋪貨。記者謝進盛／翻攝

台南市北門區農會推出的特色加工產品「紅蔥鹽味玉米脆」爆紅，農業局與農會今宣布已與統一超商合作，將在全台小七門市鋪貨。記者謝進盛／翻攝
台南市北門區農會推出的特色加工產品「紅蔥鹽味玉米脆」爆紅，農業局與農會今宣布已與統一超商合作，將在全台小七門市鋪貨。記者謝進盛／翻攝

北門 玉米 超商

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