台南非法旅宿罰款全台最高 議員揭列管17年仍營業 質疑市府輔導失效

台南近年來觀光旅遊成績雖亮眼，但交通部觀光署近期公布今年上半年國內非法旅宿查緝情況，台南市非法旅宿開罰金額達2102萬，裁罰金額是全台最高。有議員指出，部分非法旅宿業者即便被開罰200萬仍拒絕退場，甚至有業者「被列管17年」依然故我，認為市府輔導成效不彰。

對此，觀旅局長林國華解釋，已持續加大查緝與裁罰力道，針對非法旅宿目前採取「一年兩檢」頻率，並將配合法規研議，若業者在多次裁罰及強制執行後仍不改善，將會同相關單位執行斷水斷電，絕不姑息。

市議員林燕祝表示，今年1月至4月台南查獲非法旅館有12件、非法民宿33件，總計45件，然而除非法旅宿問題嚴重外，合法旅宿非法「擴大營業面積」違規案件也有11件，審計處在2022年就列管全市115家非法旅宿，其中有8家非法旅宿已被列管逾17年，期間不斷開罰卻依然持續營業。

她說，被開罰200萬業者若還不退場，是否代表利潤已高過於罰款？對於這些長期違規、且公共安全與消防設施可能存在隱憂的非法旅宿業者，要求觀旅局不應只是每年例行性開罰，而應該展現魄力，採取更強硬的斷水斷電措施，以維護旅客安全與觀光品質。

觀旅局表示，目前列管約118家非法旅宿，部分旅宿業者是因為「土地使用分區」不符規定，導致即便建築物本身合法也無法取得旅宿登記証，由於台南近年觀光發展蓬勃，業者即便面臨高額罰款，仍傾向繳納罰金繼續經營。

觀旅局強調，去年針對旅宿業者巡查330家次，共開罰3857萬，今年截至8月，裁罰金額則已累積高達4110萬，其中裁罰超過100萬元的業者，退場速度已有加快趨勢。