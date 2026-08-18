跨太平洋教育情誼升級 嘉市與美國洪堡郡從校園交流走向城市結盟

嘉義市與美國加州洪堡郡國際教育交流再向前一步。市長黃敏惠率教育團隊赴美交流，昨天拜訪尤里卡市政廳，獲尤里卡市長Kim Bergel熱烈接待，見證嘉北國小與大潟湖國小（Big Lagoon Elementary School）簽署合作備忘錄（MOU），並與當地女童軍交流女孩培力及服務學習經驗。雙方從2022年教育合作起步，歷經教師互訪、課程共備及校際交流，擴大至城市層級，為嘉市與洪堡郡教育、文化及城市交流開啟新篇章。

黃敏惠表示，嘉市與洪堡郡2022年簽署首份教育合作MOU，4年持續透過交流累積信任與情誼，共有25位洪堡郡教師到嘉市參與教育交流及共備課程，嘉市曾2度赴洪堡郡交流。這段跨越太平洋的教育合作，已不只是教師間的專業交流，更讓兩地學生有機會接觸不同文化、認識世界，拓展國際視野。

此次拜訪尤里卡市政廳，象徵雙方合作由教育領域進一步延伸至城市交流。黃敏惠指出，尤里卡市長Kim Bergel同樣具有教育工作背景，深知教育對孩子未來的重要性。教育不只是知識傳遞，更是幫助孩子看見世界、找到舞台及未來價值的重要力量。期待未來嘉義市與洪堡郡持續深化城市合作，讓多年累積的教育友誼轉化為更長遠的城市情誼，為下一代創造更寬廣的國際舞台。

洪堡郡教育廳副廳長Colby Smart博士特別將2022年雙方簽署的MOU帶到現場，分享多年交流成果。他表示，持續投入國際教育交流，不僅讓學生透過跨國互動認識不同文化、與世界接軌，也讓教師在交流共學過程中汲取多元教育經驗，再將所學帶回教學現場，形成正向循環。

嘉市教育團隊也走訪洪堡郡拉法葉國民小學（Lafayette Elementary School）、愛麗絲・伯尼國民小學（Alice Birney Elementary School）及千里達國民小學（Trinidad Elementary School）等姐妹校，與當地教育夥伴交流課程教學、國際教育及學生學習經驗，持續深化校際合作。除教育交流外，黃敏惠也以中華民國台灣女童軍總會理事長身分，與洪堡郡及尤里卡地區女童軍夥伴交流女孩培力及服務學習經驗，引用「We see. We care. And we act.」指出，從看見需要、付出關懷到採取行動，不只是女童軍的重要精神，也是國際教育希望帶給孩子的力量。

嘉市與美國加州洪堡郡國際教育交流再向前一步。市長黃敏惠率教育團隊赴美交流，昨天拜訪尤里卡市政廳，獲尤里卡市長Kim Bergel熱烈接待，見證嘉北國小與大潟湖國小簽署合作備忘錄，並與當地女童軍交流女孩培力及服務學習經驗。圖／嘉市府提供

嘉市與美國加州洪堡郡國際教育交流再向前一步。市長黃敏惠率教育團隊赴美交流，昨天拜訪尤里卡市政廳，獲尤里卡市長Kim Bergel熱烈接待，見證嘉北國小與大潟湖國小簽署合作備忘錄，並與當地女童軍交流女孩培力及服務學習經驗。圖／嘉市府提供

嘉市與美國加州洪堡郡國際教育交流再向前一步。市長黃敏惠率教育團隊赴美交流，昨天拜訪尤里卡市政廳，獲尤里卡市長Kim Bergel熱烈接待，見證嘉北國小與大潟湖國小簽署合作備忘錄，並與當地女童軍交流女孩培力及服務學習經驗。圖／嘉市府提供

嘉市與美國加州洪堡郡國際教育交流再向前一步。市長黃敏惠率教育團隊赴美交流，昨天拜訪尤里卡市政廳，獲尤里卡市長Kim Bergel熱烈接待，見證嘉北國小與大潟湖國小簽署合作備忘錄，並與當地女童軍交流女孩培力及服務學習經驗。圖／嘉市府提供