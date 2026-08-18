快訊

美學者曝習近平犯台儀表板！11項指標亮紅燈 明年8月前動手機會升高

Joeman半夜要女友煮牛肉麵 醫揭「扣分」背後恐怖操控

「竹知了」迷因愈禁愈火 華為硬槓網民災難級公關翻車

聽新聞
0:00 / 0:00

跨太平洋教育情誼升級 嘉市與美國洪堡郡從校園交流走向城市結盟

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市與美國加州洪堡郡國際教育交流再向前一步。市長黃敏惠率教育團隊赴美交流，昨天拜訪尤里卡市政廳，獲尤里卡市長Kim Bergel熱烈接待，見證嘉北國小與大潟湖國小簽署合作備忘錄，並與當地女童軍交流女孩培力及服務學習經驗。圖／嘉市府提供
嘉市與美國加州洪堡郡國際教育交流再向前一步。市長黃敏惠率教育團隊赴美交流，昨天拜訪尤里卡市政廳，獲尤里卡市長Kim Bergel熱烈接待，見證嘉北國小與大潟湖國小簽署合作備忘錄，並與當地女童軍交流女孩培力及服務學習經驗。圖／嘉市府提供

嘉義市與美國加州洪堡郡國際教育交流再向前一步。市長黃敏惠率教育團隊赴美交流，昨天拜訪尤里卡市政廳，獲尤里卡市長Kim Bergel熱烈接待，見證嘉北國小與大潟湖國小（Big Lagoon Elementary School）簽署合作備忘錄（MOU），並與當地女童軍交流女孩培力及服務學習經驗。雙方從2022年教育合作起步，歷經教師互訪、課程共備及校際交流，擴大至城市層級，為嘉市與洪堡郡教育、文化及城市交流開啟新篇章。

黃敏惠表示，嘉市與洪堡郡2022年簽署首份教育合作MOU，4年持續透過交流累積信任與情誼，共有25位洪堡郡教師到嘉市參與教育交流及共備課程，嘉市曾2度赴洪堡郡交流。這段跨越太平洋的教育合作，已不只是教師間的專業交流，更讓兩地學生有機會接觸不同文化、認識世界，拓展國際視野。

此次拜訪尤里卡市政廳，象徵雙方合作由教育領域進一步延伸至城市交流。黃敏惠指出，尤里卡市長Kim Bergel同樣具有教育工作背景，深知教育對孩子未來的重要性。教育不只是知識傳遞，更是幫助孩子看見世界、找到舞台及未來價值的重要力量。期待未來嘉義市與洪堡郡持續深化城市合作，讓多年累積的教育友誼轉化為更長遠的城市情誼，為下一代創造更寬廣的國際舞台。

洪堡郡教育廳副廳長Colby Smart博士特別將2022年雙方簽署的MOU帶到現場，分享多年交流成果。他表示，持續投入國際教育交流，不僅讓學生透過跨國互動認識不同文化、與世界接軌，也讓教師在交流共學過程中汲取多元教育經驗，再將所學帶回教學現場，形成正向循環。

嘉市教育團隊也走訪洪堡郡拉法葉國民小學（Lafayette Elementary School）、愛麗絲・伯尼國民小學（Alice Birney Elementary School）及千里達國民小學（Trinidad Elementary School）等姐妹校，與當地教育夥伴交流課程教學、國際教育及學生學習經驗，持續深化校際合作。除教育交流外，黃敏惠也以中華民國台灣女童軍總會理事長身分，與洪堡郡及尤里卡地區女童軍夥伴交流女孩培力及服務學習經驗，引用「We see. We care. And we act.」指出，從看見需要、付出關懷到採取行動，不只是女童軍的重要精神，也是國際教育希望帶給孩子的力量。

嘉市與美國加州洪堡郡國際教育交流再向前一步。市長黃敏惠率教育團隊赴美交流，昨天拜訪尤里卡市政廳，獲尤里卡市長Kim Bergel熱烈接待，見證嘉北國小與大潟湖國小簽署合作備忘錄，並與當地女童軍交流女孩培力及服務學習經驗。圖／嘉市府提供
嘉市與美國加州洪堡郡國際教育交流再向前一步。市長黃敏惠率教育團隊赴美交流，昨天拜訪尤里卡市政廳，獲尤里卡市長Kim Bergel熱烈接待，見證嘉北國小與大潟湖國小簽署合作備忘錄，並與當地女童軍交流女孩培力及服務學習經驗。圖／嘉市府提供

嘉市與美國加州洪堡郡國際教育交流再向前一步。市長黃敏惠率教育團隊赴美交流，昨天拜訪尤里卡市政廳，獲尤里卡市長Kim Bergel熱烈接待，見證嘉北國小與大潟湖國小簽署合作備忘錄，並與當地女童軍交流女孩培力及服務學習經驗。圖／嘉市府提供
嘉市與美國加州洪堡郡國際教育交流再向前一步。市長黃敏惠率教育團隊赴美交流，昨天拜訪尤里卡市政廳，獲尤里卡市長Kim Bergel熱烈接待，見證嘉北國小與大潟湖國小簽署合作備忘錄，並與當地女童軍交流女孩培力及服務學習經驗。圖／嘉市府提供

嘉市與美國加州洪堡郡國際教育交流再向前一步。市長黃敏惠率教育團隊赴美交流，昨天拜訪尤里卡市政廳，獲尤里卡市長Kim Bergel熱烈接待，見證嘉北國小與大潟湖國小簽署合作備忘錄，並與當地女童軍交流女孩培力及服務學習經驗。圖／嘉市府提供
嘉市與美國加州洪堡郡國際教育交流再向前一步。市長黃敏惠率教育團隊赴美交流，昨天拜訪尤里卡市政廳，獲尤里卡市長Kim Bergel熱烈接待，見證嘉北國小與大潟湖國小簽署合作備忘錄，並與當地女童軍交流女孩培力及服務學習經驗。圖／嘉市府提供

嘉市與美國加州洪堡郡國際教育交流再向前一步。市長黃敏惠率教育團隊赴美交流，昨天拜訪尤里卡市政廳，獲尤里卡市長Kim Bergel熱烈接待，見證嘉北國小與大潟湖國小簽署合作備忘錄，並與當地女童軍交流女孩培力及服務學習經驗。圖／嘉市府提供
嘉市與美國加州洪堡郡國際教育交流再向前一步。市長黃敏惠率教育團隊赴美交流，昨天拜訪尤里卡市政廳，獲尤里卡市長Kim Bergel熱烈接待，見證嘉北國小與大潟湖國小簽署合作備忘錄，並與當地女童軍交流女孩培力及服務學習經驗。圖／嘉市府提供

嘉市與美國加州洪堡郡國際教育交流再向前一步。市長黃敏惠率教育團隊赴美交流，昨天拜訪尤里卡市政廳，獲尤里卡市長Kim Bergel熱烈接待，見證嘉北國小與大潟湖國小簽署合作備忘錄，並與當地女童軍交流女孩培力及服務學習經驗。圖／嘉市府提供
嘉市與美國加州洪堡郡國際教育交流再向前一步。市長黃敏惠率教育團隊赴美交流，昨天拜訪尤里卡市政廳，獲尤里卡市長Kim Bergel熱烈接待，見證嘉北國小與大潟湖國小簽署合作備忘錄，並與當地女童軍交流女孩培力及服務學習經驗。圖／嘉市府提供

校園 城市 教育

延伸閱讀

嘉大與日本愛媛棒球結緣交流 深化友好關係

15國學生、11國師資齊聚 道明外僑學校智慧新校舍落成

高雄道明外僑學校新校舍落成 南台灣國際教育翻新頁

嘉義市國中小校長交接 文雅國小換帥、3校長續任

相關新聞

20歲白老狗漫步鐵軌阿里山小火車急停禮讓 司機暖舉融化遊客

嘉義縣阿里山森林鐵路是國際知名高山鐵路，鐵軌屬列車行駛專用路線，禁止行人進入。不過，16日中午卻出現令人莞爾的一幕，一隻高齡約20歲白色老狗，緩慢漫步在十字路車站鐵軌上，列車進站時，司機員不但立即減速、鳴笛，還耐心等待老狗自行離開軌道，才緩緩通過，溫馨畫面被阿里山林鐵文資處志工、生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍下，引發網友熱議。

進軍全台小七超商 南市北門農會紅蔥玉米脆上架

台南市北門區農會推出的特色加工產品「紅蔥鹽味玉米脆」爆紅，農業局與農會今宣布已與統一超商合作，將在全台小七門市鋪貨，將北門在地紅蔥頭轉化為日常休閒零食，讓台南在地農產以更多元的樣貌走進消費者生活。

台南非法旅宿罰款全台最高 議員揭列管17年仍營業 質疑市府輔導失效

台南近年來觀光旅遊成績雖亮眼，但交通部觀光署近期公布今年上半年國內非法旅宿查緝情況，台南市非法旅宿開罰金額達2102萬，裁罰金額是全台最高。有議員指出，部分非法旅宿業者即便被開罰200萬仍拒絕退場，甚至有業者「被列管17年」依然故我，認為市府輔導成效不彰。

跨太平洋教育情誼升級 嘉市與美國洪堡郡從校園交流走向城市結盟

嘉義市與美國加州洪堡郡國際教育交流再向前一步。市長黃敏惠率教育團隊赴美交流，昨天拜訪尤里卡市政廳，獲尤里卡市長Kim Bergel熱烈接待，見證嘉北國小與大潟湖國小（Big Lagoon Elementary School）簽署合作備忘錄（MOU），並與當地女童軍交流女孩培力及服務學習經驗。雙方從2022年教育合作起步，歷經教師互訪、課程共備及校際交流，擴大至城市層級，為嘉市與洪堡郡教育、文化及城市交流開啟新篇章。

嘉義行動醫療3.0揪出逾2萬風險者 AI篩檢深入偏鄉守健康

嘉義縣因應超高齡社會及偏鄉醫療資源不足，推動「行動醫療3.0」，今天舉行成果發表會。心房顫動、眼底疾病及骨鬆肌少症3項篩檢累計揪出逾2.4萬名風險或異常者；縣長翁章梁表示，行動醫療推動23年，透過篩檢及後續追蹤發現許多疾病、救了很多人，是縮短城鄉醫療差距的重要服務。

選舉小物不再用過即丟 台南這位里長參選人把赤嵌城池圖印上扇面

年底基層選舉腳步逼近，不少參選人紛紛在選舉小物下功夫，希望爭取曝光度及吸睛度。台南市中西區赤嵌里長參選人張耕華打破傳統路線，與「如果我是知縣」城池圖作者張鎧臣合作，將赤嵌城池圖印上扇面，盼選舉小物不再用過即丟，更讓居民從日常用品重新認識府城歷史。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。