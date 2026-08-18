嘉義行動醫療3.0揪出逾2萬風險者 AI篩檢深入偏鄉守健康

嘉義縣因應超高齡社會及偏鄉醫療資源不足，推動「行動醫療3.0」，今天舉行成果發表會。心房顫動、眼底疾病及骨鬆肌少症3項篩檢累計揪出逾2.4萬名風險或異常者；縣長翁章梁表示，行動醫療推動23年，透過篩檢及後續追蹤發現許多疾病、救了很多人，是縮短城鄉醫療差距的重要服務。

嘉義縣政府今天在縣府中庭舉行行動醫療3.0成果發表會，翁章梁、工研院院士陳適安、衛生局長趙紋華，以及嘉義縣5大醫院、心臟、骨科、眼科等領域醫師及民代出席，現場也開放民眾持健保卡接受篩檢。

根據衛生局統計，行動醫療目前心房顫動篩檢超過8萬5千人，發現1276名風險者；眼底影像檢查超過3萬3千人，發現5060人有視網膜、黃斑部或青光眼疾病；骨鬆肌少症則已評估逾4萬7千人，發現1萬8385名風險者，3項合計發現2萬4721名風險或異常個案。

行動醫療3.0進一步導入AI心房顫動、眼底影像判讀及骨鬆肌少症等智慧篩檢，並建置全人健康照護管理平台，將篩檢、轉介、追蹤及健康管理串聯，讓行動醫療不只是「巡迴檢查」，也能持續追蹤異常個案。

趙紋華表示，行動醫療3.0已從疾病篩檢延伸至風險預警、即時轉介及持續健康管理；長庚醫療財團法人、台塑汽車及台塑汽車貨運公司並捐贈2700多萬元，打造2輛行動醫療車，提升偏鄉巡迴醫療量能。

翁章梁說，嘉義縣幅員廣闊，部分地區就醫不便，眼科、牙科等醫療資源也較不足，行動醫療車能把服務直接送到鄉鎮。過去各鄉鎮辦理複合式篩檢，每場約有1000至1500人參加，透過衛生局後續追蹤，讓疾病得以及早被發現及治療。

衛生局表示，骨鬆肌少聯合照護曾獲2025年政府服務獎，今年並受邀於國際研討會發表成果；未來將持續深化AI智慧篩檢、異常個案追蹤及慢性病風險評估，讓偏鄉居民能更早掌握健康風險。

縣長翁章梁體驗行動醫療3.0智慧篩檢，了解AI科技應用於健康檢查的流程。圖／嘉義縣政府提供

縣長翁章梁表示，嘉義縣行動醫療推動已23年，透過篩檢及後續追蹤揪出許多疾病，行動醫療車更可深入偏鄉，縮短城鄉醫療差距。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣行動醫療3.0導入眼底影像檢查及AI輔助判讀，協助及早發現視網膜、黃斑部及青光眼等疾病風險。圖／嘉義縣政府提供

縣長翁章梁親自體驗眼底影像檢查，嘉義縣行動醫療3.0透過智慧篩檢將醫療服務帶進社區及偏鄉。圖／嘉義縣政府提供