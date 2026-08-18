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選舉小物不再用過即丟 台南這位里長參選人把赤嵌城池圖印上扇面

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市中西區赤嵌里長參選人張耕華（中）打破傳統路線，與「如果我是知縣」城池圖合作，將赤嵌城池圖印上扇面，盼選舉小物不再用過即丟。圖／張耕華提供
台南市中西區赤嵌里長參選人張耕華（中）打破傳統路線，與「如果我是知縣」城池圖合作，將赤嵌城池圖印上扇面，盼選舉小物不再用過即丟。圖／張耕華提供

年底基層選舉腳步逼近，不少參選人紛紛在選舉小物下功夫，希望爭取曝光度及吸睛度。台南市中西區赤嵌里長參選人張耕華打破傳統路線，與「如果我是知縣」城池圖作者張鎧臣合作，將赤嵌城池圖印上扇面，盼選舉小物不再用過即丟，更讓居民從日常用品重新認識府城歷史。

張耕華表示，選舉期間常出現大量廣宣品，不少小物選後便遭丟棄，此次希望結合實用性與地方文化，讓一把扇子不只是宣傳品，也能成為認識家鄉的媒介，「讓里民看見自己每天生活的地方，原來就是府城歷史的重要核心。」

他提到，赤嵌里位處台南府城核心，東至中山路、西至西門路二段，南以民族路二段、民生路一段及民權路二段為界，北至成功路，里內更有國定古蹟赤崁樓、原台南測候所（鷲嶺）以及大天后宮、祀典武廟、開基靈祐宮、開基武廟等歷史建築與廟宇，是古蹟老街與居民生活交織，地方文化特色相當鮮明。

張耕華也說，社區近年成功爭取「運動i台灣」等計畫資源，安排樂齡運動、肌力訓練、城區健走及定向越野等活動，未來希望從一把文化扇延伸到社區活動，讓赤嵌里不只是歷史城區，也能成為居民認識家鄉、凝聚情感、安心生活的社區。

台南 里長 2026九合一選舉

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